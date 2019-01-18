Седан Nissan Altima встал на гусеницы и сменил имя

На переделку Nissan Altima в гусеничный вездеход потребовалось 250 часов работы



Стоп-кадр из видео в YouTube

На Монреальском автосалоне компания Nissan продемонстрирует гусеничный седан Nissan Altima, который получил имя собственное – Altimate, что созвучно с Ultimate.

Разумеется, ни о каком серийном и даже мелкосерийном производстве речь в данном случае не идет. Nissan Altimate – это типичный шоу-кар, изготовленный в единственном экземпляре и призванный подогреть интерес публики к полноприводному седану Nissan Altima.

Японцы в рекламных целях и ранее неоднократно ставили свои модели на гусеницы, достаточно вспомнить такие же шоу-кары как Nissan Juke и Rouge.

На переделку Nissan Altima в гусеничный вездеход потребовалось 250 часов работы. Машина обзавелась измененным передним бампером, расширенными на 180 мм колесными арками и доработанной подвеской.

После чего на неё установили гусеничные движители фирмы American Track Truck с шириной ленты 380 мм, что позволит автомобилю двигаться даже по глубокому снегу. Процесс переделки затронул только ходовую часть и кузов, а двигатель и трансмиссия доработкам не подвергались.

Nissan Altima является единственным полноприводным седаном в североамериканском модельном ряду японской фирмы, поэтому японцы всячески привлекают к нему внимание. В том числе и таким неординарным способом, как постройка Nissan Altimate, который отработает в качестве шоу-кара сначала на Монреальском автосалоне, а в феврале будет украшать стенд Nissan на автосалоне в Торонто.