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ГИБДД решили обязать автовладельцев получать госномера по прописке

07:18 21.01.2019
Автомобильные номера
Фото с сайта rusvesna.su
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Госавтоинспекция планирует обязать автовладельцев получать госномера в соответствии с пропиской, пишет газета "Коммерсантъ".

По данным издания, данное требование "продиктовано необходимостью учета, возможностью анализа и прогнозирования развития регионов, состояния дорожно-транспортной дисциплины и законности". Ожидается, что постановление вступит в силу 4 августа 2019 года вместе с законом "О государственной регистрации транспортных средств".

Как отмечает издание, с 2013 года разрешено использовать старый госномер после покупки нового автомобиля. По словам Бориса Ионова, который возглавлял направление регистрации в ГИБДД России в 2007–2014 годах, такая возможность вводилась для удобства граждан. Так, для владельцев недорогих автомобилей, которые могли сэкономить на госпошлине за новый госномер в размере двух тысяч рублей. Также это помогло устранить проблему "свой-чужой" в некоторых регионах, где до 2013 года инспекторы предвзято относились к приезжим автомобилистам.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков считает, что для автовладельцев ничего не изменится, так как транспортный налог они платят по месту регистрации автомобиля, и отмечает, что мера позволит отслеживать рост регионального автопарка.

Темы: Автомобильный транспорт в России, Автоновости, Законодательство об авто
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21.01.2019, 12:12
Гость: Андрей

> "с 2013 года разрешено использовать старый госномер после покупки нового автомобиля. По словам Бориса Ионова, который возглавлял направление регистрации в ГИБДД России в 2007–2014 годах, такая возможность вводилась для удобства граждан. Так, для владельцев недорогих автомобилей, которые могли сэкономить на госпошлине за новый госномер в размере двух тысяч рублей."

Сын недавно покупал новый автомобиль, а старый сдавал в утиль с сохранением госномера. По госпошлинам вышло даже подороже, чем получить на новый авто новый госномер - "сэкономил" :-)
На вопрос "почему за свои пластины в пригодном состоянии надо снова платить?" инспектор в МРЭО пояснил, что номер не ваш, а государственный и платите вы не за пластины, а за выдачу госномера или сохранение государственного номера за собой.
21.01.2019, 11:21
Гость: Михаил

Удивительный бред людоедов.
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