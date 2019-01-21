ГИБДД решили обязать автовладельцев получать госномера по прописке

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Госавтоинспекция планирует обязать автовладельцев получать госномера в соответствии с пропиской, пишет газета "Коммерсантъ".

По данным издания, данное требование "продиктовано необходимостью учета, возможностью анализа и прогнозирования развития регионов, состояния дорожно-транспортной дисциплины и законности". Ожидается, что постановление вступит в силу 4 августа 2019 года вместе с законом "О государственной регистрации транспортных средств".

Как отмечает издание, с 2013 года разрешено использовать старый госномер после покупки нового автомобиля. По словам Бориса Ионова, который возглавлял направление регистрации в ГИБДД России в 2007–2014 годах, такая возможность вводилась для удобства граждан. Так, для владельцев недорогих автомобилей, которые могли сэкономить на госпошлине за новый госномер в размере двух тысяч рублей. Также это помогло устранить проблему "свой-чужой" в некоторых регионах, где до 2013 года инспекторы предвзято относились к приезжим автомобилистам.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков считает, что для автовладельцев ничего не изменится, так как транспортный налог они платят по месту регистрации автомобиля, и отмечает, что мера позволит отслеживать рост регионального автопарка.