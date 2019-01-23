Минпромторг представил видео о создании лимузина Aurus

11:50

На YouTube-канале Министерства промышленности и торговли России появилось видео, на котором показываются этапы работы над лимузином Aurus.

В сообщении указывается, что задача по созданию линейки новых автомобилей на основе Единой модульной платформы была поставлена в 2013 году. Исполнителем был определен ФГУП «НАМИ».

Использование принципа модульности позволяет изменять колесную базу, длину и тип автомобиля, а также адаптировать производственную площадку под выпуск разных моделей семейства. В ходе реализации проекта была разработана линейка двигателей V8 и V12, которые работают вкупе с электромотором.

В настоящее время автомобили Aurus используют Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Ведутся работы по серийному производству машин. На базе ПАО «Соллерс» будут созданы мощности для выпуска 5 тысяч автомобилей в год.