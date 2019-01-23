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Минпромторг представил видео о создании лимузина Aurus

11:50 23.01.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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На YouTube-канале Министерства промышленности и торговли России появилось видео, на котором показываются этапы работы над лимузином Aurus.

В сообщении указывается, что задача по созданию линейки новых автомобилей на основе Единой модульной платформы была поставлена в 2013 году. Исполнителем был определен ФГУП «НАМИ».

Использование принципа модульности позволяет изменять колесную базу, длину и тип автомобиля, а также адаптировать производственную площадку под выпуск разных моделей семейства. В ходе реализации проекта была разработана линейка двигателей V8 и V12, которые работают вкупе с электромотором.

В настоящее время автомобили Aurus используют Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Ведутся работы по серийному производству машин. На базе ПАО «Соллерс» будут созданы мощности для выпуска 5 тысяч автомобилей в год. 

Темы: Автомобильный транспорт в России, Министерство промышленности и торговли РФ
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Комментарии читателей
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23.01.2019, 18:01
Гость: В.В.

Типично русский автомобиль с типично русским названием.
23.01.2019, 15:21
Гость: Иван простак

Короче. Двигатель наш. Коробка передач наша. Автомобиль наш. Недовольные идут лесом, а социально озабоченные пусть вспомнят как ЗИМ в Советском Союзе выдавался единицам. И было народовластие, хе хе.
23.01.2019, 15:01
Гость: Контрразведчик

Au-золото в таблице Менделеева, Rus-Россия=злато России. Всё же просто.
Все комментарии (7)
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