ЕС пригрозил США ответными сборами в случае введения пошлин на машины

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Европейский союз готов ввести пошлины на импорт американских товаров на общую сумму 20 млрд евро, если президент США Дональд Трамп выполнит свою угрозу и обложит дополнительными пошлинами европейские автомобили, заявил генеральный директор Еврокомиссии по вопросам торговли Жан-Люк Демарти.

"Мы должны быть готовы к симметричному и эффективному ответу на любые новые торговые ограничения, которые США могут ввести против нас, - приводит его слова агентство "Интерфакс". - Мы подготовили черновой список импортируемых из США товаров на сумму 20 млрд евро, в отношении которых могут быть приняты меры".

Данное заявление свидетельствует о наличии рисков эскалации противоречий в торговле между США и ЕС, несмотря на достигнутое летом 2018 года соглашение, по которому обе стороны пообещали воздерживаться от враждебных мер и стремиться к полному устранению пошлин и иных торговых барьеров.

Власти США в настоящее время проводят проверку импорта автомобилей, которая будет завершена в феврале, сообщает "Автостат". Отмечается, что стоимость поставляемых в Штаты европейских автомобилей в 10 раз превышает объем поставок стали и алюминия, на которые были введены пошлины в прошлом году.