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Opel может вернуться в Россию до конца 2019 года

12:10 28.01.2019
Opel
Opel Zafira Life. Стоп-кадр из видео в YouTube
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До конца года на калужском заводе PCMA (Peugeot Citroen Mitsubishi Automobiles) начнется производство больших минивэнов Opel Zafira Life и фургонов Opel Vivaro.

От моделей Peugeot Traveller/Expert и Citroen SpaceTourer/Jumpy, производство которых уже ведется в Калуге, эти машины отличаются минимально: оригинальные у Опелей только эмблемы и решетки радиатора (даже бамперы такие же, как у Peugeot). Поставщикам этих деталей уже разослана информация о расширении номенклатуры.

Возвращать марку Opel ради одних лишь фургонов и минивэнов было бы бессмысленно, тем более что подобные машины немецкая компания у нас прежде не продавала и лояльной клиентской базы для них фактически нет, пишет издание «Авторевю». Стало быть, придут к нам и другие модели, но информации о них придется подождать.

Зато есть еще новости о калужском заводе PCMA. Во втором полугодии его производственную программу дополнят «каблучки» Peugeot Partner и Citroen Berlingo. Это будут не автомобили новейшего поколения, которые дебютировали в прошлом году, а хорошо знакомые нам машины образца 2008 года - такие экземпляры «родной» испанской сборки еще можно найти в наличии у дилеров по цене от 1,0 млн рублей за фургон и от 1,2 млн за пассажирскую версию.

Сам завод PCMA впоследствии полностью перейдет концерну PSA. По информации «Авторевю», Mitsubishi покинет эту площадку в 2021 году. 

Темы: Автоновости, Opel
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Комментарии читателей
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28.01.2019, 16:21
Гость: Мастер

Это хорошо. Сначала Зафиру, потом и Астру начнут собирать. А то от этих Рио и Соларисов в глазах рябит.
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