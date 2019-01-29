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Депутаты предложили отменить техосмотр для автомобилей физических лиц

18:13 29.01.2019
Автомобильная пробка
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Пока МВД готовило поправки в существующую процедуру техосмотра, согласно которым операторы ТО должны будут тщательнее проводить сверку кузова, рамы, кабины, шасси с документами на автомобиль, группа депутатов (9 человек) решила, что техосмотр как таковой для основной массы российского автопарка вовсе не нужен.

Напомним, проект Постановления МВД в декабре 2018 года уже был проработан специалистами и доведен до стадии общественного обсуждения. На него возлагались определенные надежды со стороны ряда структур (в том числе и «Электронный паспорт»), которые хотели бы навести порядок в системе регистрации транспортных средств России и поставить запрет несанкционированному переоборудованию автомобилей. 

29 января 2019 года на рассмотрение Государственной Думы был вынесен новый законопроект.

Как сообщает «Автостат», депутаты предложили добавить в ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств…» всего один пункт: «Действие настоящего Федерального закона не распространяется на личные транспортные средства, принадлежащие на праве собственности физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях, не связанных с иной деятельностью, в том числе с предоставлением услуг легкового такси, осуществлением перевозок пассажиров, использованием личного транспорта в служебных целях».

В пояснительной записке к проекту депутаты оперируют статистикой Научного центра безопасности дорожного движения. Согласно данным этого центра, за первые девять месяцев 2018 года среди ДТП доля происшествий по причине технических неисправностей транспортных средств составила всего 3,8%.

При этом более трети аварий (37,1%) были связаны с состоянием улично-дорожной сети. Кроме того, в указанные 3,8% включены также ДТП с участием всех транспортных средств, используемых как в коммерческих, личных и иных целях.

Таким образом, считают депутаты, доля ДТП ввиду технических неисправностей транспортных средств является незначительной, а действующая система ТО направлена не на предупреждение ДТП, она лишь является дополнительным финансовым обременением для владельцев.

Темы: Автоновости, Законодательство об авто, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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30.01.2019, 00:11
Гость: Ник16

Когда-то, в далёкие времен, у купил Москвич-2149. Так оказалось, что его тормоза были неисправны. Хорошо, что по приезде из магазина на место стоянки впереди был деревянный забор, который перед моим авто не устоял. Бамперы советски авто были крепче заборов. Из теории надежности следует, что любое техническое устройство обладает определёно степенью вероятности отказа и не равной нулю.
Так что депутаты предлагают дело. А кроме того, владельцы авто сами кровно заинтересованы поддержании их в технически исправном состоянии, а иначе себе дороже.
29.01.2019, 22:54
Гость: отменить техосмотр

не получится. Может, если при техосмотре мне сразу и устраняли бы неисправности. Заехал на осмотр -там тебе все проверили, все исправили, отрегулировали. Уехал оттуда и ни куда больше ехать не надо. Легче всего это сделает официальный дилер. Он все таки каким- то боком в ответе за свои изделия. А ехать к нему все равно надо каждый год. Конечно, тут возникает вопрос, не будут ли выдумывать эти неисправности, дабы владельцу этот техосмотр подороже обошелся. Иди, проверь, на сколько там люфт руля, куда светят фары и хорош ли развал. В общем, эта идея неосуществима. Так что лучше бы его отменили.
29.01.2019, 22:50
Гость: Дед

Надо бы сделать техосмотр для велосипедов с количеством колес более одного
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