Дорожные знаки в России станут меньше

11:58

В ближайшее время по всей России будут изменены форматы дорожных знаков, пишет газета «Известия».

В частности изменятся размеры знаков, а некоторые из них будут совмещенные. Так, минимально допустимый размер знаков составляет 40х40 см, а в отдельных случаях 35х35 см, что вдвое меньше предыдущего стандарта.

Также знак «Парковка» будет объединен с табличкой «Платные услуги» и «Инвалиды». Также ГИБДД предложила разрешить совмещать знак парковки с обозначением мест для электромобилей и транспортных средств дипкорпуса.

Изменение размера дорожных знаков обсуждалось несколько лет. По мнению инициаторов этих изменений, такие знаки хорошо вписываются в городское пространство и не загораживают обзор пешеходам. Кроме того, малые знаки можно вешать на дома, если на дороге не хватает места.

Эксперимент по установке уменьшенных дорожных знаков начался в 2017 году в Москве. По словам экспертов, многие водители даже не заметили изменений. Сейчас уменьшенные знаки установлены более чем на 140 улицах Москвы.

Эксперимент также проводился на улицах Санкт-Петербурга, Саратова, Владимира и Калининграда.

