]]> ]]>
Главная Авто Новости

Дорожные знаки в России станут меньше

11:58 4.02.2019
Дорожные знаки
© KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

В ближайшее время по всей России будут изменены форматы дорожных знаков, пишет газета «Известия».

В частности изменятся размеры знаков, а некоторые из них будут совмещенные. Так, минимально допустимый размер знаков составляет 40х40 см, а в отдельных случаях 35х35 см, что вдвое меньше предыдущего стандарта.

Также знак «Парковка» будет объединен с табличкой «Платные услуги» и «Инвалиды». Также ГИБДД предложила разрешить совмещать знак парковки с обозначением мест для электромобилей и транспортных средств дипкорпуса.

Изменение размера дорожных знаков обсуждалось несколько лет. По мнению инициаторов этих изменений, такие знаки хорошо вписываются в городское пространство и не загораживают обзор пешеходам. Кроме того, малые знаки можно вешать на дома, если на дороге не хватает места.

Эксперимент по установке уменьшенных дорожных знаков начался в 2017 году в Москве. По словам экспертов, многие водители даже не заметили изменений. Сейчас уменьшенные знаки установлены более чем на 140 улицах Москвы.

Эксперимент также проводился на улицах Санкт-Петербурга, Саратова, Владимира и Калининграда.
 

500 - Internal Server Error

500 - Internal Server Error

Темы: Дорожные знаки и разметка, Правила дорожного движения
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.02.2019, 18:37
Гость: Братан!

Ты не въехал.
Кто-то (не будем показывать пальцем) на изготовлении новых знаков сильно "поднимется".
Ты представляешь себе, СКОЛЬКО знаков в стране нужно будет поменять?
"Пахнет, батенька, мильярдами!" (с)
04.02.2019, 17:48
Гость: В2831

А какой смысл в этой сумасшедшей затеи? Больше дел никаких в стране нет, что-ли? Такую глупость можно затеять от безделья полного и когда в стране все и все в шоколаде. Пир во время чумы!
04.02.2019, 16:10
Гость: Петров

Гении.Они опередили время на несколько веков.Надо вывести народ на митинг,что бы им увеличили оклады.Народ давно просит этого.
Все комментарии (11)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.