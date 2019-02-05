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ФАС объяснила весенний скачок цен на топливо сговором трейдеров

14:57 5.02.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский заявил, что за резким повышением цен на топливо, которое произошло минувшей весной, стоит заговор двух крупных трейдеров. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам представителя надзорного ведомства, в ближайшее время планируется возбудить антимонопольное дело. Также Цариковский не исключил, что количество подозреваемых может увеличиться.

Трейдеры действовали следующим образом: они повышали цены на нефтепродукты на бирже. Остальные участники рынка ориентировались на представленные цифры и действовали также.

«Прямые действия приводили к повышению цен на бирже, а дальше уже косвенно — так повышался индикатор, от которого росли общие цены», — пояснил он.

Представитель ФАС напомнил, что подозрения в манипуляции ценами приводили даже к приостановке торгов на бирже.

Рост цен на топливо начался с весны прошлого года. Если в середине апреля один литр бензина в розницу можно было купить за 40 рублей, то в начале июня цена выросла до 43 рублей.

Для стабилизации цен правительство потребовало от нефтяных компаний установить стоимость на топливном рынке на уровне 30 мая до конца года. С 1 января стоимость будет меняться в рамках годовой инфляции. Действие соглашения заканчивается 31 марта.

Темы: Россия, Автомобильное топливо и автозаправочные станции, Динамика цен на автомобильное топливо, Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС)
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Комментарии читателей
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05.02.2019, 16:03
Гость: Виктор.Красноярск

Уж ты быстро ожеребились, а чё не 2024 годе.Ждёмс, какие выводы? Не уж то поставят на вид.
05.02.2019, 16:01
Гость: Иван

Эти "заклинания" ФАС помню еще с начала 1995 года, когда литр 92 бензина стоил где-то 10 р. Всякий раз после очередного скачка цен тогда следовал призыв ФАС, чтобы разобраться и принять меры. Но делалось это, чтобы выпустить пар. Так все продолжалось до настоящего времени. Сейчас с гордостью говорят, что у нас один из самых дешевых бензинов в Европе. Смешно слышать. Бессмысленно говорить об абсолютной цене на бензин. Нужно говорить о цене литра бензина отнесенной к средней заработной плате в нашей стране. Тогда можно и сравнивать...
05.02.2019, 15:41
Гость: А почему

государство этих уродов еще не поубивало?
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