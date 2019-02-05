ФАС объяснила весенний скачок цен на топливо сговором трейдеров

14:57

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский заявил, что за резким повышением цен на топливо, которое произошло минувшей весной, стоит заговор двух крупных трейдеров. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам представителя надзорного ведомства, в ближайшее время планируется возбудить антимонопольное дело. Также Цариковский не исключил, что количество подозреваемых может увеличиться.

Трейдеры действовали следующим образом: они повышали цены на нефтепродукты на бирже. Остальные участники рынка ориентировались на представленные цифры и действовали также.

«Прямые действия приводили к повышению цен на бирже, а дальше уже косвенно — так повышался индикатор, от которого росли общие цены», — пояснил он.

Представитель ФАС напомнил, что подозрения в манипуляции ценами приводили даже к приостановке торгов на бирже.

Рост цен на топливо начался с весны прошлого года. Если в середине апреля один литр бензина в розницу можно было купить за 40 рублей, то в начале июня цена выросла до 43 рублей.

Для стабилизации цен правительство потребовало от нефтяных компаний установить стоимость на топливном рынке на уровне 30 мая до конца года. С 1 января стоимость будет меняться в рамках годовой инфляции. Действие соглашения заканчивается 31 марта.