]]> ]]>
Главная Авто Новости

Ford переносит производство из Великобритании из-за Brexit

10:38 14.02.2019
Изображение с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Американский автоконцерн Ford усиливает мероприятия по переносу производства из Великобритании.

По данным газеты Times, члены правления компании уведомили премьера Великобритании Терезу Мэй, что Ford начал подготовку альтернативных производственных площадок за границей.

Ссылаясь на неназванный источник, Times сообщает, что автоконцерн был вынужден пойти на подобный шаг в связи с неуверенностью из-за Brexit. Представители пресс-службы Ford пока еще не прокомментировали публикацию, сообщает «Финмаркет».

Ранее стало известно, что Ford может лишиться 1 млрд долларов в случае если Великобритания пойдет по пути неурегулированного Brexit. В стране концерну принадлежат два моторостроительных завода, чаще всего британцы покупают автомобили именно этой марки.

Также сообщалось, что компания отказалась от планов по выпуску кроссоверов X-Trail на заводе в Сандерленде из соображений, связанных с введением новых правил в отношении автомобилей с дизельными двигателями и сокращением продаж на британском рынке.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.

Темы: Великобритания, Автомобильный транспорт в мире, Автоновости, Ford
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.