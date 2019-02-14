Ford переносит производство из Великобритании из-за Brexit

10:38

Американский автоконцерн Ford усиливает мероприятия по переносу производства из Великобритании.

По данным газеты Times, члены правления компании уведомили премьера Великобритании Терезу Мэй, что Ford начал подготовку альтернативных производственных площадок за границей.

Ссылаясь на неназванный источник, Times сообщает, что автоконцерн был вынужден пойти на подобный шаг в связи с неуверенностью из-за Brexit. Представители пресс-службы Ford пока еще не прокомментировали публикацию, сообщает «Финмаркет».

Ранее стало известно, что Ford может лишиться 1 млрд долларов в случае если Великобритания пойдет по пути неурегулированного Brexit. В стране концерну принадлежат два моторостроительных завода, чаще всего британцы покупают автомобили именно этой марки.

Также сообщалось, что компания отказалась от планов по выпуску кроссоверов X-Trail на заводе в Сандерленде из соображений, связанных с введением новых правил в отношении автомобилей с дизельными двигателями и сокращением продаж на британском рынке.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.