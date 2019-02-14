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Росавтодор начнет масштабно применять технологию «суперасфальт»

10:27 14.02.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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В России планируют начать масштабно применять технологию дорожного покрытия "Суперасфальт", пишет газета "Изветия" со ссылкой на Росавтодор.

Планируется, что в ближайшие два года по данной технологии будут заасфальтированы порядка 1 тыс. км дорог, в том числе и крымская "Таврида".

На данный момент технология активно применяется в Башкирии и Татарстане. Отмечается, что технологию испытывают три года. С ее помощью было уже построено порядка 550 км автодорог.

Технология "Суперасфальт" позволяет учитывать климатические особенности и интенсивность движения на дорогах каждого региона. Он служит до 12 лет вместо 4-5, а капитальный ремонт требуется лишь раз в 24 года.

При этом технология предполагает использование местных материалов и старого покрытия, что позволит снизить затраты на строительство. Однако вместе с тем методика остается дорогой и потому, пока она может применяться при реализации крупных федеральных проектов. 

Темы: Проблемы качества ремонта и состояния дорог в России, Строительство и реконструкция дорог в России
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Комментарии читателей
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14.02.2019, 14:04
Гость: И ездить по нему

будут только машины с мигалками?
14.02.2019, 13:33
Гость: настоящий Скептик

Скорее всего в статье ошибка. Это новая технология разработана учеными Чубайса, совместно с губернаторами и правительством. И название у нее - "СУПЕРОТКАТ". Текущих транзакций на всех уже не хватает, и тут появляются "не имеющие аналогов технологии" )))
14.02.2019, 12:11
Гость: Скептик

Скоро просто деньгами будут выкладывать...
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