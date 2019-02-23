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Рассекречен облик российского кроссовера Renault Arkana

16:14 23.02.2019

В Сети появилось патентное изображение новинки, которую будут продавать на нашем рынке. Судя по этому единственному изображению, серийный вариант машины не будет серьезно отличаться от прошлогоднего концепта. Renault Arkana сохранит купеобразный облик, различия заключаются лишь в мелочах. Например, колеса уменьшатся в размерах, машина получит привычные зеркала заднего вида.

Фото: Noticias Automotive

Renault Arkana построят на модернизированной платформе В0, на которой уже базируется второе поколение Renault Duster. Но Аркана будет богаче оснащена и получит несколько режимов вождения, включая «снег», «лед», «песок» и другие.

Кроссовер будет однозначно полноприводным. Также по сравнению с Дастером его колесная база увеличится на 55 мм. Кроме того, машина получит иной модуль передней подвески с электроусилителем руля.

Технические детали серийной версии Renault Arkana пока не разглашаются. Но автомобиль должен обзавестись более мощным двигателем, чем тот, которым оснащаются соплатформенные Duster и Kaptur. Ранее представители компании говорили об абсолютно новом силовом агрегате, который затем получат и другие кроссоверы марки, выпускаемые в России.

Вероятнее всего, Renault Arkana агрегатируют 1,33-литровым турбомотором, который имеет несколько степеней форсировки. Но для российского рынка его мощность будет ограничена 140 л.с. В качестве базового силового агрегата кроссовер может получить 1,6-литровый атмосферник, которым сегодня оснащаются Renault Duster и Kaptur. В качестве трансмиссий Renault Arkana должна получить механическую 6-ступенчатую коробку и вариатор.

Темы: Автомобильный транспорт в России, Новинки автомира
Источник: За Рулем
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Комментарии читателей
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23.02.2019, 20:19
Гость: Макар

Отличный росийский кроссовер Renault Arkana!!!
23.02.2019, 20:08
Гость: Европеец

Российский кросовер Renault. Этим всё сказано.
23.02.2019, 19:33
Гость: Анекдот в тему:

По диким прериям скакал неуловимый Джо! Он был неуловим не потому, что его никто не мог поймать, а потому, что его никто не ловил, так как он был никому не нужен!
:)
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