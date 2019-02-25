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В ГИБДД назвали сроки введения электронных водительских прав

11:02 25.02.2019
Оператор в центре ГИБДД © KM.RU
Оператор в центре ГИБДД © KM.RU
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Электронные права могут появиться уже в 2020 году, рассказал в интервью РИА Новости начальник ГИБДД Михаил Черников.

По его словам, через год можно будет не носить с собой водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля.

"Когда не было электронных баз данных, водительское удостоверение было подтверждением, что человек имеет право управления транспортным средством. А сейчас это подтверждение можно реализовывать с помощью информационных систем", — заявил он.

Как отметил Черников, нововведение поможет бороться с поддельными документами, а также со случаями использования одних прав похожими внешне водителями.

Темы: Водительское удостоверение, ГИБДД России
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Комментарии читателей
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25.02.2019, 15:45
Гость: Евгений В

Придумали очередную гадость, другого не жду.
25.02.2019, 15:28
Гость: Водила

Только для электронных водительских прав необходим смартфон с интернетом. Они думают, что у ВСЕХ есть смартфоны, и все платят за мобильный интернет?
25.02.2019, 11:25
Гость: Alex

а я не хочу платить за смену прав. Очередной "добровольно-принудительный побор" собираются ввести? Если нет, то все ок.
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