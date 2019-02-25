В ГИБДД назвали сроки введения электронных водительских прав

11:02

Электронные права могут появиться уже в 2020 году, рассказал в интервью РИА Новости начальник ГИБДД Михаил Черников.

По его словам, через год можно будет не носить с собой водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля.

"Когда не было электронных баз данных, водительское удостоверение было подтверждением, что человек имеет право управления транспортным средством. А сейчас это подтверждение можно реализовывать с помощью информационных систем", — заявил он.

Как отметил Черников, нововведение поможет бороться с поддельными документами, а также со случаями использования одних прав похожими внешне водителями.