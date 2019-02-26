ГИБДД решила взять каршеринг под контроль

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В ГИБДД рассматривают возможность ввести сканирование лиц для водителей каршеринговых автомобилей. В ведомстве считают, что это поможет предотвратить возможные нарушения на дорогах.

О необходимости ввести контроль за пользователями каршеринга рассказал РИА Новости начальник ГИБДД Михаил Черников.

«Потому что если вообще не контролировать этот процесс, конечно, могут быть негативные последствия», - пояснил он.

По словам Черникова, к сфере каршеринга у ведомства много вопросов, однако крадинально менять ситуацию ГИБДД не планирует. Основное беспокойство вызывает то, что за руль каршерингового автомобиля вместо зарегистрированного водителя может сесть совсем другой человек или в состоянии, недопустимом для вождения.

Сейчас убедиться, что именно пользователь каршериногово сервиса находится в автомобиле, практически невозможно, пишет «Право.ру».

«Каршеринг надо развивать так, чтобы можно было однозначно идентифицировать лицо, которое садится в автомобиль», - сказал Черников.

По его словам, решением этой проблемы может стать сканирование лица водителя с последующей сверкой с базой данных, чтобы выяснить, допущен ли он до вождения.

Однако реализация такой инициативы вызывает вопросы у представителей компаний. Некоторые участники рынка, опрошенные «Коммерсантом», отнеслись к идее скептически. Сомнения у них вызывают эффективность и точность технологии распознавания лиц.

Разработчики систем распознования говорят о важности правильной настройки технологии именно для целей каршеринга. Но это приведет к дополнительным затратам. А при большом потоке пользователей, даже у самой экономной машины они могут составить до половины стоимости.

Ранее с предложением законодательно отрегулировать сферу каршеринга выступили в Комитете по Регламенту и организации работы Госдумы, сообщает «Парламентская газета».

В Госдуме указали на большое число аварий с арендованными автомобилями, а также случаи, когда недобросовестные клиенты разбирают транспортное средство на запчасти. По мнению зампредседателя комитета Михаила Романова, причина этих проблем кроется в отсутствии должной проверки личности водителя.

При этом для регулирования деятельности каршеринга нужны комплексные поправки, считают в Комитете по государственному строительству и законодательству. Понятия каршеринга в законодательстве не существует, как и отсутствует слово «агрегатор» в отношении транспортных перевозок, нужен отдельный закон, регулирующий эту сферу деятельности, - рассказал изданию первый замглавы комитета Вячеслав Лысаков.

Сейчас аренду такого вида имущества, как транспортные средства, регулируют специальные нормы, содержащиеся в главе 34 Гражданского кодекса.