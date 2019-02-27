BMW попалась на обмане при проверке чистоты выхлопа

13:22

Как и Volkswagen, компания BMW попалась на обмане: выхлоп ее дизельных моторов оказался грязнее заявленного.

Компания была оштрафована на 8,5 млн евро за продажу дизельных автомобилей, выхлоп которых содержит больше вредных выбросов, чем положено.

В отличие от других скандалов, связанных с грязными выхлопами дизельных моторов, BMW не стали наказывать за обман клиентов, а только за допущенную ошибку.

Компания установила неправильное программное обеспечение блока управления двигателем на 7965 автомобилях, пишет Reuters, что и привело к превышению допустимой концентрации вредных веществ в выхлопных газах.

«Мюнхенская прокуратура выписала штраф в размере 8,5 млн евро за административное правонарушение, связанное с халатностью при контроле качества продукции», - говорится в официальном заявлении следователей.

Причиной халатности стала ошибочная маркировка программного обеспечения управления двигателем, ответственного за контроль чистоты выхлопных газов, сообщает «За рулем.рф».

Расследование дизельгейта BMW началось в прошлом году из-за подозрений в использовании особого программного обеспечения, аналогичного тому, которое применялось в автомобилях Volkswagen. Следователи заявили, что расследование не выявило наличия специальных ПО, как и наличия злого умысла со стороны сотрудников BMW.

Как и другим автопроизводителям Европы, BMW пришлось приложить немало усилий, чтобы соответствовать новым нормам выбросов. В результате это привело к потере 24% прибыли в период с июля по сентябрь 2018 года.