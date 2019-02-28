Новая реформа техосмотра: опять профанация

12:52

Во множестве случаев получение диагностической карты в России проходит без какого-либо осмотра автомобиля. В ближайшее время это недоразумение планируют устранить



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Помните страшные слова «инструментальный контроль»? Под такой вывеской техосмотр в России проводили с 1999 по 2011 год. И уж если кто не хотел идти окольным путем, то нередко терял нервные клетки.

На линиях инструментального контроля тогда проверяли чистоту выхлопа, распределение световых пучков и тормозных усилий. Это помимо сотни мелочей - нормальные ли шины, работают ли дворники-лампочки и прочее.

Госпошлина за получение талона в 2010 году составляла 300 рублей, услуги по проведению техосмотра оценивались в 690 рублей (в Москве). А доллар стоил около 30 рублей.

Кому это выгодно

Зачем вообще нужен техосмотр? Не все водители уделяют должное внимание техническому состоянию транспортных средств, наплевав на безопасность. Поэтому государство ввело принудительный контроль.

И не важно, что автовладелец может весь год ездить на лысых шинах, а перед ТО на пару дней одолжить у соседа новые. Глядишь, и вкрутит лампочку вместо перегоревшей! Худо-бедно система работает.

Во времена позднего СССР и ранней новой России техосмотр проводила ГАИ, обычно - на открытых площадках. Зачастую весьма формально: проверяли номерá кузова и мотора, аптечку и огнетушитель. По настроению - люфт в рулевом управлении и колесах, работу фар, дворников и ручного тормоза.

Сильно ржавые кузова и слишком грязные двигатели не любили. Лучше всего было проходить техосмотр в мороз - очереди меньше, а инспекторы сговорчивее.

Инструментальный контроль, введенный в конце 1990‑х, серьезно изменил подход к проверке состояния машин. Она стала куда более тщательной. С переходом в 2012 году на диагностические карты концепция осталась прежней.

Как и раньше, сервисы должны проверять автомобиль детально, с использованием спецоборудования, по всем параметрам, влияющим на безопасность. Только вот не проверяют или проверяют кое-как - реформа не сработала.

Автосервисы и дилерские центры, сертифицированные для проведения технического осмотра и выдачи диагностических карт, берут за все процедуры смехотворные 400–800 рублей (в разных регионах - разные тарифы, их устанавливает местная исполнительная власть).

Это несопоставимо с объемом работ (60 пунктов!) и стоимостью нормочаса. То есть заниматься проведением ТО нерентабельно. Зато рентабельно просто продавать диагностические карты.

В общем, государство отрегулировало систему так, что в нормальном техосмотре не заинтересован никто - ни отлученная от него ГИБДД, ни СТО, ни страховые компании, ни большинство водителей.

Причины и показатели

Доля ДТП, среди причин которых фигурирует техническая неисправность, в России составляет около 4%. Это ничтожно мало по сравнению с самой частой причиной - нарушениями правил дорожного движения. Из-за пренебрежения ими аварии происходят в двадцать раз чаще!

С другой стороны, никто не проводит углубленную экспертизу искореженных в дорожных коллизиях транспортных средств. Неизвестно, отлетевшее колесо - причина или следствие ДТП: нет точных данных.

Некоторые специалисты считают, что 4% - заниженный показатель, более реалистичны 15-20%. Но даже 4% при переводе в абсолютные величины - это несколько тысяч раненых и погибших.

И если техосмотр способен хоть немного улучшить эту статистику, то он необходим. Особенно в стране, где средний возраст автопарка превышает двена­дцать лет. Необходим, но только не в том виде, до какого его довели.

Да, обходные схемы существовали всегда. В период инструментального контроля, по данным Движения автомобилистов России, более половины автовладельцев покупали талон у «представителей» ГАИ. Как победить коррупцию, никто не знает. Но и совсем ничего не делать вроде тоже нельзя.

Диагностическую карту сегодня можно купить через интернет, с доставкой на дом (о предоставлении автомобиля на осмотр речь не заходит). И даже в офисах некоторых страховых компаний - для «оптимизации» процесса торговли полисами ОСАГО.

А шесть миллионов водителей, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), ездят вообще без страховки. Маловероятно, что, экономя на покупке полиса, они исправно проходят техосмотр. Иначе в «глухой периферии» не встречалось бы так много местных машин в неописуемом состоянии.

Нужна реформа?

Техосмотр обязателен на бумаге, но в реальности машину как-то проверяют только в гарантийный период, когда она привязана к обслуживанию у дилеров. Затем многие от официалов уходят - ибо дорого.

Есть некий сегмент здравомыслящих водителей, осознающих, что выезжать на автомобиле без фар, тормозов или дворников опасно для жизни. Они содержат машины в порядке и проходят ТО легально. Но их мало: по оценкам экспертов, около 80% машин эксплуатируется без техосмотра.

ГИБДД обязана отлавливать на дорогах неисправные машины и принимать меры, но возможности ее крайне ограниченны. Выявить, скажем, отсутствие нейтрализатора гаишники просто не в состоянии.

Простой подсчет показывает, что 20-25 миллионов машин преодолели планку «200 тысяч» (среднегодовой пробег автомобиля в России - около 17 000 км) и давно ездят без нейтрализаторов, с обманками на лямбда-зондах. На чертá тогда введены все эти Евро‑5?

Власти периодически порываются навести порядок. Самое актуальное предложение, одобренное Госдумой на данный момент, - оснастить все пункты ТО видео­камерами и вернуть техосмотру кураторство ГИБДД.

Вспомним, что от услуг ГИБДД отказались отчасти по причинам коррупционного характера, передав контроль над техосмотром страховщикам. И поставим себя на место сервисных центров: появляется риск нарваться на штраф до полумиллиона рублей - так не лучше ли вообще избавиться от этой обузы, на которой и без того не получается заработать?

Перевод диагностической карты в электронную форму сбережет несколько березовых рощ, но не решит основной проблемы. Помимо дефицита средств у владельцев старых машин, она видится в отсутствии заинтересованной стороны.

Сомнительно, что на СТО за те же 800 рублей станут намного усерднее ­замерять тормозные усилия (пункт 2 в диагностической карте), световые пучки (пункт 21) и параметры выхлопа (пункт 32). И сомнительно, что 4441 оператор ТО (см. реестр на сайте РСА) фи­зически успеют обработать десятки милли­онов транспортных средств в год.

Если по-честному и «на камеру» - час на машину уйдет. Неужели вернутся ­очереди? Но главное - удастся ли спасти те 4%, ради чего всё затеяно?

Из крайности в крайность

На планете не выработано единого отношения к тех­осмотру. В большинстве стран полиция отмежевана от этого процесса, ТО проводят лицензированные СТО или дилеры, он обязателен для машин старше трех лет (кое-где эта планка чуть выше). Интервал между ТО составляет год или два.

Во многих странах отметка о прохождении ТО (талон или стикер) должна присутствовать на машине в оговоренном месте. Конкурирующие за клиентов пункты ТО нередко предлагают скидки.

В 2014 году Евросоюз частично унифицировал подход к ТО: выработана единая методика проверки машин по 606 позициям. Везде за ТО берут довольно высокую плату.

В Германии, например, для автомобиля это около 100 евро. При этом действует система штрафов за просрочку ТО, а факт просрочки снимает обязательства со страховых компаний.

В США царит хаос. В одних штатах техосмотр достаточно глубокий, в других упор сделан на параметры выхлопа, в иных его вообще нет, благодаря чему процветает нелегальный тюнинг. А средний возраст штатовского автопарка близок к возрасту российского - около одиннадцати с половиной лет.

Автор: Сергей Зиновьев