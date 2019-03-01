АвтоВаз уходит с Московской биржи

14:29

АвтоВАЗ обратился к Московской бирже с заявлением о делистинге акций компании, следует из сообщения автопроизводителя.

В нем отмечается, что соответствующее решение приняла нидерландская компания Alliance Rostec Auto B.V., которая является единственным акционером АвтоВАЗа.

Как пишет газета «Ведомости», автопроизводитель также должен обратиться в Центробанк с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию о ценных бумагах, а также внести в свой устав изменения, исключающие указание на то, что АвтоВАЗ является публичной компанией.

Торги акциями АвтоВАЗа были приостановлены с 30 ноября прошлого года в связи с поступившим требованием о выкупе эмиссионных ценных бумаг.

Ранее сообщалось, что совместное предприятие Renault и «Ростеха» – Alliance Rostec Auto B.V. – объявило о принудительном выкупе долей миноритариев АвтоВАЗа. За обыкновенные акции компания планировала заплатить по 12,4 руб., за привилегированные – 12,2 руб.