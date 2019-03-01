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АвтоВаз уходит с Московской биржи

14:29 1.03.2019
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АвтоВАЗ обратился к Московской бирже с заявлением о делистинге акций компании, следует из сообщения автопроизводителя.

В нем отмечается, что соответствующее решение приняла нидерландская компания Alliance Rostec Auto B.V., которая является единственным акционером АвтоВАЗа.

Как пишет газета «Ведомости», автопроизводитель также должен обратиться в Центробанк с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию о ценных бумагах, а также внести в свой устав изменения, исключающие указание на то, что АвтоВАЗ является публичной компанией.

Торги акциями АвтоВАЗа были приостановлены с 30 ноября прошлого года в связи с поступившим требованием о выкупе эмиссионных ценных бумаг.

Ранее сообщалось, что совместное предприятие Renault и «Ростеха» – Alliance Rostec Auto B.V. – объявило о принудительном выкупе долей миноритариев АвтоВАЗа. За обыкновенные акции компания планировала заплатить по 12,4 руб., за привилегированные – 12,2 руб.

Темы: Автоновости, АвтоВАЗ
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Комментарии читателей
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01.03.2019, 17:17
Гость: stalker

Лучше всего состояние нашего отечественного автопрома, занимающегося производством легковых автомобилей, видно на улицах городов. Если присмотреться внимательно, то видно не вооруженным глазом, что только 5 % автомобилей на наших дорогах, в наших дворах и на стоянках отечественного производства. Остальное ввезено из-за рубежа. При такой конкуренции я вообще удивляюсь, что у нас что-то производят. По примеру ряда стран Россия могла бы ввести запретительные пошлины на ввоз иностранных автомобилей, вынудив их производителей налаживать производство в нашей стране. Но нет. Наше государство, вопреки здравому смыслу, открыло им все двери. Вот и результат.
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