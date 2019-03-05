AliExpress начинает продажи автомобилей в России

11:57

С 5 марта 2019 года торговая площадка AliExpress запускает в России онлайн-продажу автомобилей.

Как сообщает «Коммерсант», первым партнером компании станет бренд Chery, который запустит на площадки официальный магазин. В будущем ожидается расширение перечня автопроизводителей.

Запуск нового направления может подстегнуть общие продажи AliExpress, но вряд ли площадка сразу станет весомым конкурентом для автодилеров, считают эксперты.

Сообщается, что на AliExpress будут представлены кроссоверы Chery Tiggo 3, 4, 5 и 7, а также комплектующие и аксессуары.

«На протяжении длительного времени мы отмечаем повышенный интерес покупателей к новым категориям, среди которых значительный рост показывают в том числе товары для автомобилей и мотоциклов. Изучение спроса на крупные покупки станет логичным продолжением расширения нашего ассортимента премиальными и международными брендами», - отметил гендиректор AliExpress в России Лю Вей.