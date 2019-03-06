В Женеве состоялась европейская премьера российских автомобилей Aurus Senat

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В рамках Женевского автосалона состоялась европейская премьера новых российских автомобилей Aurus Senat Limousine и Aurus Senat.

Автомобили линейки были спроектированы как в бронированном варианте, так и без специальной защиты. Обе модели запущены в производство одновременно.

Как сообщается на сайте Минпромторга РФ, Aurus Senat Limousine будет доступен только в бронированном варианте.

Обе модели предлагают комбинацию полного привода и гибридной установки, которая разработана с учетом климатических и дорожных особенностей России. Двигатель V8 работает в паре с электродвигателем. Это позволяет модели Aurus Senat Limousine, вес которой составляет около 6,9 тонн, разгоняться до 100 км/час за 9 секунд. Седану с меньшим весом на единицу мощности на это требуется шесть секунд.

В соответствии с международными требованиями безопасности автомобили AURUS оснащены всеми необходимым системами активной и пассивной безопасности, включая функцию активной помощи водителю ADAS (advanced driver assistant system), электронный контроль устойчивости, адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения, систему предотвращения столкновения с распознаванием пешеходов, систему распознавания дорожных знаков, систему отслеживания слепых зон и другие возможности, позволяющие избежать аварийных ситуаций.

Автомобили стали доступны для предзаказов в России, начиная с августа 2018 года.

В настоящее время ФГУП «НАМИ» занимается производством автомобилей на базе собственных мощностей, расположенных в Москве.

В бизнес-планы входит разработка и создание дополнительных производственных мощностей совместно с индустриальным партнером ПАО «Соллерс». Реализация этого проекта намечена к концу 2020 года на новом автомобильном заводе в Татарстане, что позволит увеличить серийное производство всех моделей до 5000 в год при односменном режиме работы.

Отмечается, что 18 февраля 2019 года в Абу-Даби, ОЭА, было подписано Соглашение о вхождении Фонда TAWAZUN в число участников ООО «Аурус». В соответствии с подписанным соглашением, TAWAZUN получает долю в размере 36% в ООО «Аурус» и проинвестирует в компанию в общей сложности 110 млн. евро в течение ближайших трех лет. ФГУП «НАМИ» сохраняет за собой 63,5% долей компании, а доля ПАО «Соллерс» сократится до 0,5%.