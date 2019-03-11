Скоростную трассу стоимостью 1 трлн руб могут построить на бюджетные деньги

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Проект скоростной трассы вдоль Черноморского побережья к лету может получить доступ к бюджетному финансированию, пишет газета ”Ведомости”.

По данным издания, может получить контракт на строительство самой дорогой дороги в России стоимостью 1 трлн руб может получить “Мостотрест” Аркадия Ротенберга.

Новую концепцию трассы “Джубга – Сочи” Росавтодор уже представил в Минтранс, в настоящее время готовится обоснование для включения участков дороги в план развития магистральной инфраструктуры, на основании которого будут распределяться бюджетные инвестиции.

По данным газеты, строительство трассы может начаться уже в 2019 году с четырехполосной дороги длиной 14,5 км, состоящей из мостов и тоннелей.

Издание отмечает, что Росавтодор нашел способ снизить смету более чем в 1,5 раза — до 1 трлн рублей, сократив протяженность трассы до 80,5 км. В частности, предлагается строить дорогу до Сочи не от Джубги, а от Туапсе, однако это увеличит сроки возведения трассы. Так, строительство планируется закончить в 2037 году вместо запланированных ранее 2024-2025 годов.

Проект активно обсуждается со строителями, а генподрядчиком планируется сделать "Мостотрест" Аркадия Ротенберга, сообщили изданию источники, участвующие в обсуждении проекта.

"Мостотрест" специализируется на строительстве и реконструкции автодорожных, железнодорожных и городских мостов, дорог, а также других инженерных сооружений, оказании сервисных услуг по эксплуатации, содержанию и ремонту автомобильных дорог и мостов, инвестировании в инфраструктурные проекты.

Как напоминает "Интерфакс", в настоящее время трасса М27, включая участок Джубга-Сочи, является единственной автомагистралью, проложенной вдоль побережья Черного моря. Ежегодно в летний период из-за наплыва туристов магистраль перестает справляться с потоком транспорта, в результате чего образуются автомобильные пробки длиной в несколько десятков километров.

Как сообщалось, по итогам 2018 года Сочи посетили порядка 6 млн туристов.