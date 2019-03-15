В Mercedes-Benz назвали дату открытия российского завода

13:35

Завод Mercedes-Benz в подмосковном индустриальном парке "Есипово" начнет работу 3 апреля 2019 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова генерального директора "Мерседес-Бенц Рус" Яна Мадея.

Строительство завода началось в июне 2017 года, инвестиции в данный проект оцениваются в 300 млн евро. Производственные мощности составят порядка 25-30 тысяч автомобилей в год.

Производство начнется с седанов E-Класса, а затем будут выпускаться и внедорожники GLE, GLC и GLS. На заводе будут выполняться все этапы производства (от изготовления кузовов и окраски до сборки).

За последние десять лет марка увеличила продажи легковых автомобилей в России в четыре раза. Как ранее сообщал «Автостат», по итогам 2018 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 37788 легковых автомобилей (включая 1606 единиц V-Класса и 263 X-Класса), что на 3% выше показателя годичной давности. Таким образом, штутгартская марка в шестой раз подряд занимает лидирующую позицию среди премиальных автопроизводителей в России.