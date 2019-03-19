Электронный ПТС: как это работает

13:20

Российские автовладельцы постепенно переходят на электронные паспорта транспортных средств. Переходный период действует до 1 ноября 2019 года



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Внедрением ЭПТС занимается компания АО «Электронный паспорт», созданная в структуре Госкорпорации Ростех. О том, что такое электронный ПТС, какие преимущества он обеспечивает и как его оформить - в нашем материале.

Новый стандарт ПТС

Бумажный паспорт транспортного средства (ПТС) в своем нынешнем виде, к которому мы привыкли, появился в 1993 году. До этого единственным документом на автомобиль был техпаспорт, который включал не только основную информацию о машине, но и регистрационные данные, а также отметки о техосмотре.

Если, к примеру, машину угнали вместе с техпаспортом, автовладелец оставался без каких-либо документов на автомобиль. В связи с этим и появился новый стандарт, согласно которому каждый автовладелец получал три документа: паспорт транспортного средства (ПТС), который можно не возить с собой, свидетельство о регистрации и талон техосмотра.

Со временем ПТС оброс множеством дополнений и сегодня, помимо основной информации об автомобиле, его владельце и регистрационных данных, может рассказать об изменениях в конструкции машины, значительных повреждениях после аварий, уплате утилизационного сбора и так далее. Все это уже довольно сложно уместить на бумажном носителе формата А4.

Еще одним стимулом создания нового стандарта ПТС стало образование Евразийского экономического союза: новый паспорт должен стать единым в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении. Соответствующее соглашение было подписано в 2014 году. Разработчиком и оператором назначена компания АО «Электронный паспорт», созданная в структуре Госкорпорации Ростех.

Обязательного обмена бумажного ПТС на его электронный вариант не предусмотрено – автовладельцы, имеющие автомобили с бумажными паспортами, смогут продолжать ими пользоваться. Переходный период действует до 1 ноября 2019 года, после чего бумажные ПТС на новые транспортные средства выдаваться не будут.

«В настоящее время в ходе оформления ЭПТС на единичные транспортные средства завершается настройка необходимых интеграционных процессов, и вскоре производители и импортеры автомобилей планируют перейти к массовому оформлению ЭПТС», – прокомментировал гендиректор АО «Электронный паспорт» Илья Минкин.

На сегодняшний день в России оформлено уже более 300 электронных паспортов транспортных средств. А на днях впервые на российском авторынке по полной логической схеме смены собственника реализован автомобиль с ЭПТС.

Для чего вводят электронные ПТС

По своей сути электронный ПТС представляет собой запись в базе данных, в которой содержится вся информация о транспортном средстве: технические данные машины, сведения об авариях, ремонтах и так далее. Эта информация в электронной системе хранится в течение всего времени эксплуатации автомобиля, постепенно обновляясь.

Таким образом, по сравнению со своим бумажным двойником электронный ПТС имеет очевидное преимущество – его невозможно потерять. Кроме того, наличие детальной информации о транспортном средстве позволит сделать более безопасным процесс продажи или покупки автомобиля.

Переход на ЭПТС позволит также сэкономить затраты на покупку бланков для паспортов, их транспортировку и хранение, утилизацию испорченных бланков, закупку и последующее содержание оргтехники. Все это, по оценке Минпромторга, составит достаточно внушительную сумму – не менее 1 млрд рублей в год.

Это не только позволит сэкономить средства, но и поможет в разрешении одной из ключевых российских и мировых экологических проблем – вырубки лесов. По оценке АО «Электронный паспорт», отказ от бумажных ПТС снизит объем требуемого древесного сырья на 1325 тонн, то есть ежегодно сохранит более 5 тыс. деревьев.

Как оформить и получить электронный ПТС

Оформление электронных паспортов транспортных средств началось с июля 2018 года. Напомним, что до 1 ноября 2019 года будет действовать переходный период, а затем оформление ПТС в бумажном виде на новые автомобили полностью прекратится.

Итак, получить ЭПТС можно будет в следующих случаях. Во-первых, при покупке нового автомобиля. Новые машины в автосалонах будут продаваться уже с ЭПТС, оформленным заводом-изготовителем.

Во-вторых, при самостоятельном ввозе автомобиля через границу России. В этом случае нужно оформить электронный паспорт в соответствующих организациях, например в испытательных лабораториях, которые имеют разрешение Минпромторга РФ на проведение подобной деятельности.

И наконец, получить электронный паспорт можно при утере или порче бумажной версии ПТС либо по желанию автовладельца.

При этом автовладелец может получить на бумаге выписку из своего электронного паспорта, в которой указывается: VIN машины или шасси; название модели, марка и категория машины, а также цвет ее кузова; номера основных узлов – кузова, двигателя, шасси; год выпуска; техническая информация о силовом агрегате; экокласс машины; максимальная масса; регистрационная территория. Прочие сведения хранятся только в электронном виде.

Еще раз отметим, что переход на электронные паспорта не является обязательным для автовладельцев. Оба формата предполагается использовать наравне, и бумажные паспорта будут постепенно выходить из обращения.