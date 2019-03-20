Volvo будет продавать электромобили в России

19:19

Компания Volvo планирует продавать в России свой первый электрокар, публичный дебют которого состоится уже в этом году. Кроме того, на российском рынке появятся модели V60 Cross Country, S60 и обновленный XC90, но Polestar пока ждать не стоит.

Как рассказал изданию «Авторевю» глава отдела продаж и работы с дилерами Volvo Cars Russia Алексей Тарасов, на этот год запланированы российские премьеры кросс-универсала V60 Cross Country, седана S60 и обновленного вседорожника XC90 – они выйдут на рынок в июле, третьем квартале и летом текущего года соответственно.

Еще одной новинкой станет гибридный кроссовер Volvo XC60 T8.

Стратегия электрификации Volvo предусматривает перевод на электротягу 50% автомобилей уже к 2025 году. Первую модель с полностью электрической силовой установкой марка представит в этом году, и в перспективе она может появиться в России.

Также руководство Volvo рассматривает вариант запуска подписки на автомобили, но это проект не будет частью глобального сервиса Care by Volvo. Ожидается, что пилотный старт программы состоится до конца года, пишет портал Motor.ru.

Care by Volvo на сегодняшний день считается самым успешным сервисом подписки на автомобили: за первые четыре месяца работы через него удалось продать запланированный годовой объем подписок, а лист ожидания растянулся на весь 2019-й год.

Что касается Polestar, то компания пока не рассматривает российский рынок в качестве приоритетного.

В некоторых странах Европы марка будет продавать свои автомобили через дилеров Volvo, и такая практика, при должной заинтересованности, может быть адаптирована для России, но точных сроков, конечно же, нет, сообщает «Автостат».