Минфин отказался поднимать стоимость ОСАГО за пьяное вождение

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Многочисленные штрафы за вождение в нетрезвом виде не приведут к увеличению стоимости ОСАГО. Минфин исключил этот пункт из перечня факторов, которые влияют на повышение цены полиса.

Как пояснил замглавы ведомства Алексей Моисеев, такое решение было принято, поскольку в списке факторов перечислены исключительно административные правонарушения, а повторное вождение в пьяном виде влечет уже уголовную ответственность, передает ТАСС.

Инициатива Минфина предполагает, что цена полиса ОСАГО может быть поднята, если водитель допускает грубые нарушения, например игнорирует красный свет, выезжает на встречную полосу или превышает скорость более чем на 60 километров в час.

Изначально ведомство также предлагало добавить в этот список неоднократные штрафы за езду в нетрезвом виде. Кроме того, законопроектом предполагается повышение с 1 января 2020 года страховой суммы за вред жизни и здоровью с 500 тысяч до двух миллионов рублей.

Дискуссия вокруг реформы ОСАГО длится уже в течение нескольких лет. Пока что законопроект Минфина еще не внесли на рассмотрение Госдумы. Ранее Моисеев допускал, что это произойдет в весеннюю сессию парламента.