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Нефтяники согласились продлить заморозку цен на бензин до июля

17:35 26.03.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Нефтяники договорились с правительством продлить соглашение о заморозке цен на бензин до 1 июля. Об этом РБК сообщили чиновники и представители нефтяных компаний после совещания у вице-премьера Дмитрия Козака.

По словам владельца нефтяной компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова, нефтяники согласились на продление заморозки из-за небольшого срока — всего на три месяца. Правительство пообещало, что это в последний раз, добавил Мазуров.

Нефтяные компании также добились увеличения бюджетных субсидий, которые позволяют им компенсировать недополученную прибыль из-за сдерживания цен на заправках.

Нефтяники согласились заморозить цены на топливо после скачка цен на бензин в первой половине 2018 года. С 1 июня между ними и правительством действовала устная договоренность, а в ноябре крупнейшие нефтяные компании подписали соглашение с Минэнерго. Его действие истекает 31 марта.

Темы: Россия, Автомобильное топливо и автозаправочные станции, Нефтяная промышленность в России
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Комментарии читателей
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26.03.2019, 19:29
Гость: Сварог.

Дурдом. Об этом и написал наш русский экономист Касатанов. В России во власти существует группировка скрытых либерал-троцкистов, главная задача которых любой ценой не допустить реального подьема экономики страны. В стране колониальная администрация, которая работает по указанию Запада. Это они рассказывают всей стране свои сказки про либеральный рынок. В стране нет никакого либерализма и либерального рынка, как нет и никакой конкуренции. Есть КОНСПИРОЛОГИЯ, есть ТРОЦКИЗМ во власти, который душит страну, не дает экономике подниматься. Вы думаете почему скачут цены, все управляется воровской кастой троцкистов на самом верху. И как результат нет никакой экономической стабильности. Невозможно ничего планировать. В этом их интерес. Кто на этом наживается? Спекулянты из ихнего круга, которые за счет скачков цен, искусственной инфояции наживаются на разнице в курсах доллара к рублю. Это виртуальная экономика.
\\\\\\\\\\\
Таким образом эти лже-либералы зарабатывают на этой афере скачков и прыжков миллиарды долларов. Это на самом деле никакие не либералы это зашоренная заидеологизированная секта у которой совсем другие задачи. Это осознанное управление определенной группировки людей связанных между собой некой конспирологической тайной.
\\\\\\\\\\
Что делать? Нужна другая экономическая и кадровая политика. Нужна своя национальная элита, а не их "либеральная". Нужен государственный план развития, а не майские указы президента, как способ очередного распила бюджета.
26.03.2019, 19:26
Гость: gvozd

Нефтяные компании также добились увеличения бюджетных субсидий, которые позволяют им компенсировать недополученную прибыль из-за сдерживания цен на заправках.
==
капздец какой то в рф происходит..
компании которые наживаются на распродаже национальных ресурсов - еще и субсидии получают!
а ведь у правительства НЕТ своих денег.
оно их отбирает у налогоплатещиков.
то есть нищие лохи еще и оплачивают жирным ворам их якобы "потери"..
беспредел какой то.
26.03.2019, 19:08
Гость: Ray Bloom

В России нет государственного аппарата, в России есть шайка захватившая власть.
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