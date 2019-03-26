Нефтяники согласились продлить заморозку цен на бензин до июля

17:35

Нефтяники договорились с правительством продлить соглашение о заморозке цен на бензин до 1 июля. Об этом РБК сообщили чиновники и представители нефтяных компаний после совещания у вице-премьера Дмитрия Козака.

По словам владельца нефтяной компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова, нефтяники согласились на продление заморозки из-за небольшого срока — всего на три месяца. Правительство пообещало, что это в последний раз, добавил Мазуров.

Нефтяные компании также добились увеличения бюджетных субсидий, которые позволяют им компенсировать недополученную прибыль из-за сдерживания цен на заправках.

Нефтяники согласились заморозить цены на топливо после скачка цен на бензин в первой половине 2018 года. С 1 июня между ними и правительством действовала устная договоренность, а в ноябре крупнейшие нефтяные компании подписали соглашение с Минэнерго. Его действие истекает 31 марта.