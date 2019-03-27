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Ford не верит в российский рынок

19:00 27.03.2019 , Александр Плеханов

В текущем году американский автоконцерн Ford может резко сократить свое присутствие на российском авторынке, о чем уже успели сообщить практически все издания

Фото с сайта ca.news.yahoo.com

Сегодня в это сложно поверить, но двадцать лет назад в России наступила почти что «оттепель». В 2000 году наконец-то закончилось президентство не всегда адекватного царя Бориса со всем его жутким беспределом: разгулом преступности, разгромом промышленности и науки, позорной и преступной войной на Кавказе, обнищанием населения, семибанкирщиной и пр.

После знаменитой предновогодней фразы «я ухожу» Россия вздохнула с облегчением и с верой в светлое будущее приготовилась к грядущим переменам. Которые не заставили себя ждать: через несколько лет страна мало напоминала депрессивную Россию времен Ельцина, а больше смахивала уже на некое подобие страны победившего капитализма. И одной из первых капиталистических «ласточек» этой постельцинской «оттепели» стал американский бюджетный автомобиль Ford Focus. Сборка которого началась во Всеволожске в 2002 году и который долгие годы оставался бестселлером и самым настоящим «народным автомобилем».

В период с 2002 по 2009 год многим казалось и верилось, что теперь страна заживет, теперь всё наладится. У народа появились деньги, причем в те годы они ещё «размазывались» более-менее равномерным слоем, без чудовищных перекосов, как сейчас.

Неудивительно, что российский автомобильный рынок испытал взрывной рост. Когда у населения «на кармане» появились свободные деньги, оно начало массово скупать машины. А так как Ford Focus был едва ли не лучшим предложением на рынке, то даже в капиталистическую эпоху он стал остродефицитным – ждать заказанную машину приходилось по полгода и более. А некоторые другие модели вообще приходилось ждать по девять месяцев, например, Mazda 3 или Honda Accord.

Судя по всему, это были лучшие времена в истории Российской Федерации, и не зря те годы прозвали «тучными». Тогда денег хватало всем. и несмотря на то, что во власти находились примерно те же самые люди, что и сейчас, никому из них не приходило в голову обшаривать карманы населения с теперешним рвением. А про пенсионную «реформу» тогда и заикаться никто не пытался, не говоря уж про репрессивные законы о фейках и неуважении к власти.

В общем, хорошие были времена, которые вряд ли когда уже повторяться.

Похоже, это поняли и в Ford. Если раньше российский рынок рос как на дрожжах и в 2008 году было продано одних только Ford Focus больше 93 тыс. штук, то за весь 2018 год всех моделей Ford продано чуть более 52 тыс. штук.

Три российских фордовских завода в Елабуге, Набережных Челнах и Всеволожске загружены менее чем на 20%, и не надо быть специалистом, чтобы понять избыточность таких мощностей. Тем более, что серьезный рост российского автомобильного рынка в ближайшие годы не предвидится. А уж его восстановление до уровня 2008 года вообще вряд ли когда произойдет.

Конечно, одна веселая статистическая контора под названием «В гостях у сказки» может рисовать какие угодны цифры и проценты, но дураку ясно, что при падении доходов населения который год подряд Ford, в лучшем случае, продаст в 2019 году столько же машин, сколько и в 2018. Говоря другими словами, российский рынок американцам больше не интересен по причине его бесперспективности.

Денег нет, но вы держитесь – такой подход их совершенно не устраивает, ведь бизнес - это не благотворительность, а получение дохода. В России вряд ли удастся много заработать в обозримом будущем, а потерять можно очень много. Содержать сильно недозагруженные заводы – удовольствие не из дешевых.

Справедливости ради стоит сказать, что дела у Ford идут плохо не только в России, но и в Европе. Американцы терпят убытки в сотни миллионов евро и приняли решение о серьезной реформе своего европейского подразделения. Но если в Европе форды однозначно останутся и некоторые модели будут выпускаться в Германии и Англии, то в России, скорее всего, останется всего один завод в Елабуге, выпускающий коммерческую модель Ford Transit.

Это означает, что заводы в Набережных Челнах и Всеволожске закроются и, по предварительной оценке, работы могут лишится более 20 тыс. человек. При этом совершенно непонятно, что будет с фордовским модельным рядом. Будут ли какие-то модели экспортироваться в Россию, или Ford оставит на рынке лишь один Transit?

В таком положении дел немалая «заслуга» самих американцев, которые не смогли вывести на российский рынок достойного преемника Ford Focus первого поколения, который в свое время разлетался в России как горячие пирожки. Не смогли они создать конкурентов таким бестселлерам, как Hyundai Solaris и Creta, Kia Rio и Renault Duster, и это, в том числе, сказалось на невысоких продажах американского концерна.

Вместе с тем российский рынок который год подряд покидают многие известные марки. Если брать «американцев», то ушли почти все. Вернее, почти ушли, потому что тот же самый Ford окончательно сворачивать деятельность в России не собирается, а будет действовать через своего партнера, компанию Sollers. Точно так же «почти ушел» General Motors, сохранив на рынке единичные модели. Но в любом случае, это капли в море в сравнении с теми сотнями тысяч машин, что реализовали американцы в России в оттепельно-тучные годы.

А ведь кроме американцев «почти ушли» с рынка и другие автопроизводители. А те, кто остались, кардинально перетряхнули свои модельные ряды, сохранив только те модели, которые имеют шанс на хоть какие-то продажи. Например, модельный ряд Honda состоит всего из двух кроссоверов, по три автомобиля в модельном ряду SsangYong, Peugeot и Suzuki.

Лет десять назад такие куцые модельные ряды были попросту немыслимы. Но таковы нынешние реалии российского автомобильного рынка. В котором разочаровался даже Ford. Кстати, первый из зарубежных автопроизводителей, открывших свое представительство в России в 1996 году. Поразительно, но факт – тогда, в том самом ельцинском бардаке с войной на Кавказе, дефолтом, разгулом криминала и семибанкирщиной, американцы верили в перспективы, а теперь, в эпоху стабильности, почему-то сворачивают деятельность.

Конечно, концерн Ford сам решает, где и как ему работать, только в случае массового сокращения персонала очень жалко будет рабочих. Остаться без работы в эпоху стабильности – то ещё испытание, врагу не пожелаешь.

Впрочем, веселая контора «В гостях у сказки» наверняка отрапортует о минимальном уровне безработицы за последние годы и прочих успехах, которые преследуют нас чуть ли не ежедневно из каждого утюга. 

Темы: Автопром в России, Авторынок и продажи автомобилей, Промышленная сборка автомобилей
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Комментарии читателей
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28.03.2019, 01:28
Гость: Шалом !

/ Инвестировал время, деньги, компоненты и энергию для того, чтобы 20.000 человек могло кормить семьи./
Инвестор ночью вскакивает в холодном поту от мысли как накормить в России 20.000 человек! Ты хоть и еврей а дурак полный. Это надо такое " отморозить ".
27.03.2019, 23:58
Гость: P.S.

Одна и причин гибели Детройта – несоответствие его "доавтомобильной" градостроительной структуры и поставленной суперцели "Каждой семье – по отдельному автомобилю". Город небоскрёбов при всём желании не может жить без мощного общественного транспорта. В итоге центр города начал умирать, магазины и культурные заведения закрывались, так как в них перестали заезжать покупатели. Богатые люди переселялись в пригороды, а центр бросили.
В 1950-м году здесь проживало 1 850 000 человек. Белые стали уезжать из Детройта ещё в 60-е, в частности после негритянского бунта 1967-го года, когда во время серии массовых беспорядков и грабежей полиция временно утратила контроль над городом. В 70-е годы отток усилился, а два пика эмиграции пришлись на 80-е и 2000-е годы.
Сейчас в Детройте осталось менее 700 000 человек. В общей сложности после Второй мировой войны город покинули 1,4 млн белых жителей. Большинство осело в относительно благополучных пригородах, но многие вообще уехали из региона. К 2013 году не работала почти четверть населения (23,1%) Детройта, а более трети горожан (36,4%) жило за чертой бедности.
Столь стремительный отток жителей превратил Детройт в город-призрак. Множество домов, офисов, промышленных цехов было заброшено. Многие пытаются продать свои дома и другую недвижимость по бросовым ценам, но покупателей на жильё и офисы в депрессивном городе часто просто не находится.
27.03.2019, 23:34
Гость: Европеец

Этот «дурачок» часто в многом лучше разбирается чем те же националисты, просто завёртывает все в станиоль иронии.
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