Ford покинет российский рынок легковых автомобилей

16:16

Концерн Ford прекратит выпуск легковых автомобилей в России и сосредоточится на рынке легкого коммерческого транспорта. Об этом, как пишет «Коммерсант», сообщили в СП Ford Sollers.

Согласно принятому решению, производство легковых автомобилей Ford на заводе во Всеволожске и Набережных Челнах будет остановлено в конце июня этого года. Эти предприятия, а также завод двигателей в Елабуге, решено закрыть. Американская марка фактически уходит с российского рынка и будет выпускать на территории РФ только фургон Transit.

Произойдут изменения и в капитале самого СП. Сейчас контроль в нем у Ford. После закрытия заводов контролирующим акционером СП станет «Соллерс» Вадима Швецова – он получит 51%.

Отмечается, что такие меры приведут к сокращению сотрудников, «которое будет проводиться в первую очередь по программе добровольного увольнения с выплатой дополнительных компенсаций».

Все эти шаги предполагает одобренная партнерами программа реструктуризации бизнеса Ford Sollers, поясняет представитель компании. Главная цель – «возврат к прибыльности компании в краткосрочной перспективе и повышение эффективности инвестиций в условиях сложной ситуации на рынке», поясняет он. Когда завершатся продажи легковых автомобилей Ford в России, представитель СП не уточнил. Но обязательства по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию «будут поддерживаться в полном объеме», отметил он.

Сейчас СП Ford Sollers владеет тремя производственными площадками в России — во Всеволожске (Ленинградская область), Набережных Челнах и Елабуге (Татарстан). Их суммарная мощность около 350 тысяч машин в год. Завод во Всеволожске выпускает Ford Focus и Mondeo, в Набережных Челнах — Ford Fiesta и EcoSport. Продажи компании в России за первые два месяца текущего года упали на 45%, до 4,17 тысячи штук.