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Глава Минпромторга предрек России лидерство в гонке беспилотников

10:49 2.04.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Россия может стать одним из лидеров на рынке беспилотников, если сохранит набранный темп развития в отрасли. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Как отметил глава Минпромторга, сейчас по сути создается новая для России отрасль. При этом рынок для данной сферы только начал формироваться.

«Если не растеряем набранный темп — а мы сделаем все, чтобы этого не произошло, — у нас есть все шансы стать одними из первых в гонке беспилотников и занять существенную долю мирового рынка в ближайшие годы», — приводит РИА «Новости» слова министра.

По словам чиновника, беспилотный транспорт в данный момент формируется как класс, решаются законодательные вопросы по регулированию отрасли. Чтобы Россия обрела ведущие позиции, нужен прозрачный и не перегруженный бюрократизмом «правовой фундамент». На сегодняшний день уже приняты документы, в которых прописаны требования безопасности к конструкциям и элементам систем управления беспилотных авто, отметил Мантуров.

В России беспилотные машины пока тестируются лишь на небольших закрытых пространствах. Следующий этап предусматривает испытания в городских условиях, но под пристальным контролем специалистов. Такие тесты первыми пройдут в Москве и Татарстане, затем к испытаниям подключатся и другие регионы.

«По результатам эксперимента, который рассчитан на три года, мы сформируем массив опытных данных. Они лягут в основу технических требований к беспилотным автомобилям. Компаниям, готовым к проведению испытаний автономного транспорта, мы будем предоставлять грантовую поддержку», — сказал Мантуров.

Как подчеркнул министр, беспилотный транспорт повысит безопасность на дорогах и комфорт передвижения. Помимо автомобильной отрасли, российские разработки беспилотников уже начали применять в сельском хозяйстве, для грузовых перевозок, в логистике нефтяных и газовых компаний, для мониторинга лесных массивов и картографии.

Среди уже готовых разработок Мантуров выделил беспилотное такси «Яндекса», которое курсирует по центру «Сколково» и Иннополиса в Татарстане. Глава Минпромторга также добавил, что на территории Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) обкатывается беспилотный «Шатл» — это совместная разработка НАМИ и КамАЗа. В прошлом году успешно прошел тест-драйв другой беспилотный автомобиль — StarLine, который без происшествий доехал от Санкт-Петербурга до Казани.

Темы: IT-технологии, Высокие технологии в России, Наука и технологии
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Комментарии читателей
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02.04.2019, 12:41
Гость: Ложь довлеет над Россией

От власти мы пока видим только тиражирование лжи. Экономика остается отсталой и сырьевой, при этом министры нисколько не стесняясь научились нагло зомбировать и врать. Гебельс в стороне удивленно вертит головой.
02.04.2019, 12:41
Гость: Водила

Министр прав Россия занимает лидирующие позиции в мире по коррупции, воровству бюджета и криминалу в мире и никому таких как он не переплюнуть. И что там в кабине «беспилотника» в Сколково водила делает, видимо помогает компьютеру не сбиться с дороги. И сколько будет окончательно стоить такое чудо техники как беспилотник если начнут его продавать как три обычные машины. Вообще-то уже есть электромобиль Тесла с режимом автопилота и уже давно активно продается может министр не в курсе его холопы не успели доложить. И в Белоруссии в ближайшее время может появиться свой аналогичный серийный электромобиль на шасси китайской Джили там активно над этим работают создают свою электронику и силовую часть полностью из своих деталей и мозги беспилотные если нужно будет прикрутят Батька проследит и свой завод аккумуляторный открывают.
02.04.2019, 12:28
Гость: Обещалкин

Стесняюсь спросить министра инноватора, а что наша промышленность уже пошла в гору? Есть экономический рост 3-6% процентов как в Китае или все те же +0.5%?
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