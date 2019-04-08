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Военная автоинспекция будет фиксировать нарушения правил дорожного движения

17:42 8.04.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
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Военная автоинспекция (ВАИ) получит право фиксировать нарушения правил дорожного движения, причем и те, которые совершают гражданские.

Как сообщают «Известия», штрафовать нарушителей сами военные не смогут, но все данные будут передаваться в ГАИ. Предполагается, что инспекторами ВАИ на вооружение дадут те же радары и аппаратуру для фиксации нарушений, и она уже закупается (выделили 2,28 млн руб).

«Военные инспекторы не смогут сами лишить водительских удостоверений или оштрафовать гражданских автолюбителей. Но все видео- и фотоматериалы, собранные ВАИ, будут передаваться в ГИБДД. Инспекторы которой, в свою очередь, оформят штрафы и разошлют «письма счастья», – рассказал бывший начальник ГИБДД Владимир Фёдоров . 

Ожидается, что оборудование будет использоваться в местах скопления военной техники и при движении автоколонн по дорогам общего пользования. Также в уставе военной полиции пропишут право инспекторов останавливать гражданские транспортные средства и пешеходов.

«Будет логично, если ВАИ станет использовать радары и видеорегистраторы в местах скопления военной техники, в первую очередь в военных городках, закрытых или отдаленных гарнизонах, при проведении учений. Поправки дают право фиксировать не только превышение скорости, но и другие нарушения. Например, выезд на встречную полосу, пересечение сплошных линий или проезд под запрещающий знак», – считает учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

Темы: Взаимоотношения водителей и сотрудников ГИБДД, Правила дорожного движения
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Комментарии читателей
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08.04.2019, 22:43
Гость: Будьте милосердны !

Кушать все хотят. Чем подопечные Шойгу хуже подопечных Колокольцева?
08.04.2019, 22:19
Гость: Скептик

Будет логично, если ВАИ станет использовать радары и видеорегистраторы
для вымогательства у гражданских лиц под угрозой передачи данных в ГАИ...
Прочитав новости на КМ, энтомологи, на всякий случай, передумали издавать книгу "Кровососущие паразиты России".
08.04.2019, 21:11
Гость: Судить

нарушителей будет военный трибунал.
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