Военная автоинспекция будет фиксировать нарушения правил дорожного движения

17:42

Военная автоинспекция (ВАИ) получит право фиксировать нарушения правил дорожного движения, причем и те, которые совершают гражданские.

Как сообщают «Известия», штрафовать нарушителей сами военные не смогут, но все данные будут передаваться в ГАИ. Предполагается, что инспекторами ВАИ на вооружение дадут те же радары и аппаратуру для фиксации нарушений, и она уже закупается (выделили 2,28 млн руб).

«Военные инспекторы не смогут сами лишить водительских удостоверений или оштрафовать гражданских автолюбителей. Но все видео- и фотоматериалы, собранные ВАИ, будут передаваться в ГИБДД. Инспекторы которой, в свою очередь, оформят штрафы и разошлют «письма счастья», – рассказал бывший начальник ГИБДД Владимир Фёдоров .

Ожидается, что оборудование будет использоваться в местах скопления военной техники и при движении автоколонн по дорогам общего пользования. Также в уставе военной полиции пропишут право инспекторов останавливать гражданские транспортные средства и пешеходов.

«Будет логично, если ВАИ станет использовать радары и видеорегистраторы в местах скопления военной техники, в первую очередь в военных городках, закрытых или отдаленных гарнизонах, при проведении учений. Поправки дают право фиксировать не только превышение скорости, но и другие нарушения. Например, выезд на встречную полосу, пересечение сплошных линий или проезд под запрещающий знак», – считает учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.