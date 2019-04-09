Частные перевозчики Новокузнецка объявили об отмене льгот для пенсионеров

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Частные перевозчики в Новокузнецке с 11 апреля отменят льготы на проезд для пенсионеров из-за участившихся оскорблений в адрес водителей и кондукторов, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление директора транспортного предприятия "Автолайн" Евгении Корюковой.

"Вышла такая ситуация, что наши кондукторы и водители подвергаются оскорблениям со стороны пенсионеров, которые не попадают в льготную категорию, чтобы мы могли их провозить за 11 рублей. В основном это нецензурная брань, проклятия в наш адрес, был случай, что кондуктору вызывали скорую", - говорится в видеообращении Корюкова.

В связи с этим, сотрудники "Автолайна" стали массово заявлять об увольнениях. Кроме того, транспортники планируют обратиться в облсовет и к губернатору с просьбой разрешить возить льготников с возмещением расходов, уравняв их с муниципальными перевозчиками.

В июле 2017 года новокузнецкие частные перевозчики планировали повысить стоимость проезда на 40%, но не смогли предоставить в мэрию экономическое обоснование своего решения, которое с них потребовал глава города Сергей Кузнецов. При этом некоторые перевозчики собирались снизить цены за проезд, но сделано этого не было.

В августе 2017 года одна из транспортных компаний Новокузнецка повысила на 25% стоимость проезда, что мэрия восприняла как "неуважением к городскому сообществу".

В октябре 2018 года губернатор Сергей Цивилев анонсировал повышение стоимости проезда в общественном транспорте. По его словам, износ автопарка составляет 85%, в связи с чем "придется повысить тарифы на перевозки, потому что кузбасские тарифы в 2-2,5 раза ниже в сравнении с соседними регионами".

В декабре региональная энергетическая компания Кузбасса утвердила повышение стоимости проезда в общественном транспорте на 25% для граждан и на 150% для пенсионеров. В феврале текущего года власти Кузбасса отменили проездные для школьников и студентов региона.