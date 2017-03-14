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«Ситуация в сельском хозяйстве определяется не бравурными выступлениями правительства»

17:45 14.03.2017 , Павел Грудинин
Вход в здание Минсельхоза © KM.RU, Илья Шабардин
Вход в здание Минсельхоза © KM.RU, Илья Шабардин
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За экспертной оценкой положения в сельском хозяйстве мы обратились к директору «Совхоза им. Ленина» Павлу Грудинину.

Производство молока находится в предкризисном состоянии

- Если брать производства курятины, то там есть и растущий спрос, и результаты хорошие. Причем, отрасль за последние 6-8 лет прошла модернизацию, благодаря бюджетным средствам. Зерновое хозяйство тоже находится в нормальном состоянии.

Но, конечно, можно было бы достичь куда бОльшего, если бы не ряд шагов правительства, например, увеличение акцизов на топливо и ввод пошлин.

А вот производство молока находится в предкризисном состоянии. Окупаемость проектов достигла уже 15 лет и выше. Выдержать конкуренцию с Белоруссией очень сложно, поскольку наши соседи располагают более существенной протекционистской поддержкой государства.

Кроме того, наше натуральное молоко сталкивается на рынке с так называемыми «молокосодержащими продуктами», которые, на мой взгляд, являются просто фальсификатами.

Что касается овощеводства, то надо разделять тепличные овощи и те, что выражены в открытом грунте. В прошлом году на открытом грунте выращено очень много, и цены сильно упали. В результате ряд аграриев оказалось в убытке или при такой малой рентабельности, которая не позволяет им расширяться.

Отечественные «тепличники» получили преференции, поскольку свою роль сыграли санкции против Турции. Но производство овощей в теплицах сравнительно дорогое, и спрос на такую продукцию падает. Государство сейчас обещает софинансирование затрат на уровне 20%, но заявки по регионам достигли 9 млрд рублей, а в бюджете запланировано только 3 млрд. Очевидно, что кому-то денег не дадут, а значит, рискуют все.

Недостроенные проекты бьют не только по бизнесу, но и по авторитету государства

Кстати, недостроенные проекты бьют не только по бизнесу, но и по авторитету государства, как это уже было. Начали проекты, а государство субсидий не предоставило, и это подорвало доверие к госпрограммам.

Надо отметить, что в 2015 год – худший за последние пять лет по закупкам тракторов. Машиностроитель Константин Бабкин говорит, что растут продажи отечественных машин. Он прав в этом смысле, однако противоречия тут нет. Раньше покупали и российские, и импортные трактора, теперь импорт сократился. Продажи отечественных машин выросли, и все же, рост в этой сфере не компенсировал падение закупок у зарубежных поставщиков.

Чтобы обеспечить обновление парка необходимо ежегодно покупать 46-47 тысяч тракторов, а куплено только 11 тысяч. То же самое и по комбайнам. Общая ситуация в сельском хозяйстве определяется не бравурными выступлениями правительства, а количеством сельхозтехники у аграриев.

Разговоров много, а реально в прошлом году молочной отрасли обещали 4 млрд рублей, но дали 100 млн рублей. В целом государство выделяет лишь 250 млрд рублей в год на поддержку сельского хозяйства. Этого мало, да к тому же сами основы финансирования порочны. Государство субсидирует процентные ставки, и, по сути, это поддержка не агрария, а банков. 

Интервью подготовил Дионис Каптарь

Темы: Экономический кризис в России, Сельское хозяйство в России, Экономическая ситуация в России, Правительство России, Счетная палата РФ
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Комментарии читателей
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22.06.2016, 09:10
Гость: retvizan

Эх, правду говорят, хорошая мысля приходит опосля. Я вот написал про баян, а потом подумал: ну, что такое баян? Надо принимать более амбициозные планы, так сказать. Каждой российской козе - виолончель! И вот тут то мне стал понятен тайный план Владимира Владимировича!
22.06.2016, 08:50
Гость: retvizan

А еще баян можно купить. Когда у козы есть баян, она в несколько раз больше дает молока. А уж ягнят приносит - и не счесть.
21.06.2016, 21:30
Гость: Коза

а я бы предпочла жить в отапливаемом газом козлятнике и есть свежую пищу, выращенную в зимней теплице, отапливаемой газом и сваренную на газу. Удой у меня увеличился бы в разы, а себестоимость молока, и изготовленных на газу продуктов из молока, упала бы тоже в разы. Производительность труда на ферме увеличилась бы неоднократно, я бы стала объягняться чаще и больше, а люди, меня содержащие стали бы больше рожать. Но это доступно пока только западным козам и западным людям.
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