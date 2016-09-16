Роковое решение по Украине, или Самоубийство МВФ

Валентин Катасонов: Все приличия отброшены в сторону

Сук, на котором сидел Международный валютный фонд, кажется, окончательно срубили. Вечером 14 сентября в Вашингтоне состоялось заседание совета директоров Международного валютного фонда (МВФ). Главным пунктом повестки дня был вопрос о выделении Украине транша на сумму в 1 млрд долл. И такое решение было принято. При этом директор МВФ от России голосовал против.

Произошло событие отнюдь не ординарное, которое повлияет, прежде всего, на судьбу Международного валютного фонда.

Напомню, что речь идет о деньгах в рамках соглашения о выделении Фондом Украине кредита на общую сумму 17,5 млрд долл. Он выделялся под четырехлетнюю программу поддержки украинской экономики, составленную при активном участии МВФ. Общая сумма внешнего финансирования программы, включая выделенный кредит Фонда, - 40 млрд долл.

По этой программе Киев получил первый транш в размере 5 млрд долл., затем второй (1,7 млрд долл.) и ждал новых траншей. Однако третьего транша до конца 2015 года так и не поступило. Процесс застопорился. Официальные объяснения сводились к тому, что Украина не справляется с выполнением своих обязательств. Особенно по части различных реформ – налоговой системы, системы социального обеспечения, системы тарифов на услуги предприятий коммунального сектора экономики и т. п. Кроме того, МВФ заявлял об отсутствии прогресса в борьбе с коррупцией, в проведении приватизации и т. п. Чуть ли не каждый месяц список этих претензий обновлялся и менялся.

Для справки отмечу: до настоящего времени Украина в общей сложности успела получить от Фонда около 20 млрд долл. (начиная с 1994 года). Если поднять документы тех лет, то можно обнаружить: Украина никогда в полном объёме своих обязательств не выполняла, но деньги от Фонда получала исправно. Так что собака зарыта где-то в другом месте.

С возникновением в начале 2014 года украинского вопроса как вопроса мировой политики США стали использовать его для давления на Россию - и жизнь МВФ начала претерпевать радикальные изменения. Дядя Сэм, будучи главным «акционером» Фонда (ему принадлежит блокирующая доля в капитале и голосах этой международной финансовой организации), стал самым беспардонным образом использовать МВФ в качестве инструмента своей политики на украинском направлении. Решение о предоставлении Фондом последнего кредита в начале прошлого года принималось под беспрецедентным давлением со стороны главного «акционера». Оно было незаконным, о чём знают все члены совета директоров Фонда, включая исполнительного директора Кристин Лагард.

Во-первых, было прервано действие предыдущего кредитного соглашения Фонда с Украиной от 2014 года. Причины очень простые – заёмщик некредитоспособен. На этом, казалось бы, надо было поставить точку в отношениях МВФ с клиентом. Именно так поступал Фонд со многими странами на протяжении десятилетий. Однако тут произошло неслыханное: несостоятельному клиенту весной 2015 года был предложен новый кредитный договор, причём на гораздо более выгодных условиях, чем предыдущий.

Во-вторых, что ещё более важно: Фонд не имел право выдавать кредит по политическим причинам. В правилах этой организации написано чёрным по белому: кредиты не выдаются тем странам, на территории которых ведутся войны. Только слепой не видит, что на территории Украины с весны 2014 года ведется кровопролитная война. Однако госпоже Лагард и прочим чиновникам Фонда главный «акционер» дал команду «ослепнуть». И в таком состоянии они принимали решение о кредитном соглашении с Украиной.

МВФ всегда был организацией политизированной, это важный инструмент внешней политики США. Однако при этом и Вашингтон, и Фонд долгое время соблюдали минимальные нормы приличия, действуя в рамках правил, которые формально одобрялись всеми членами этой организации. Или добиваясь изменения этих правил в нужном для себя направлении, но в рамках существующих процедур.

Сегодня все приличия отброшены в сторону. В конце прошлого года истекал срок действия подписанного в декабре 2013 года соглашения о предоставлении Россией займа Украине. Сумма займа – 3 млрд долл. Он был выдан Россией из средств Фонда национального благосостояния и был оформлен в виде операции по покупке евробондов, выпущенных казначейством Украины. Подстрекаемые Вашингтоном украинские власти ещё задолго до наступления даты погашения займа стали заявлять, что платить не будут, и требовать, чтобы Москва пошла на реструктуризацию долга по той же схеме, по какой Киеву удалось летом прошлого года провести реструктуризацию других внешних долгов по евробондам. Тогда, однако, была проведена реструктуризация долгов по бумагам, приобретённым частными инвесторами. Россия в эту категорию не входит.

Долг Киева на сумму 3 млрд долл. перед Москвой – это классический суверенный долг. Киев признать это не пожелал, приравнивая указанный долг к долгам перед частными держателями евробондов. МВФ делал вид, что спор между Москвой и Киевом его не касается. При этом и Кристин Лагард, и другие чиновники Фонда прекрасно понимали, что проблема этого долга может серьёзно повлиять на будущее международной финансовой организации. Ведь если Киев действительно откажется погашать долг перед Москвой, это будет означать полномасштабный дефолт Украины. Тогда вся программа восстановления украинской экономики вместе с последним кредитным соглашением летит под откос. А этого допустить нельзя, так как главный «акционер» требует от МВФ безоговорочной поддержки киевского режима.

В прошлом году Фонду пришлось всё-таки признать, что 2 Х 2 = 4. Что долг Украины перед Россией является суверенным. Одновременно МВФ под давлением Вашингтона сделал ещё один ход. Он внёс специально «под Украину» революционные изменения в правила кредитования. Новые правила предусматривают возможность продолжать кредитовать страну даже в случае наступления полного дефолта по суверенным долгам. Правда, сделана оговорка, что продолжение кредитования возможно лишь в том случае, если страна-должник демонстрирует «добросовестные попытки» урегулировать свои отношения со страной-кредитором.

Дальше всё развивалось как по нотам. В декабре 2015 года Киев официально заявил, что платить по займу России не будет. Произошел полномасштабный дефолт по суверенному долгу Украины. И в МВФ этого события не заметили! «Не заметили» это даже ведущие мировые рейтинговые агентства, которые обычно меняют свои оценки после любого «чиха», исходящего от страны-должника.

Что касается Киева, то он, чувствуя себя под крылом дяди Сэма и проявляя невиданную наглость, стал заявлять, что никогда вообще не заплатит свой долг России. Никаких попыток даже создания видимости того, что страна-должник пытается «добросовестно» урегулировать свои долговые проблемы со страной-кредитором, сделано не было. Москва подала иск по вопросу о долге Украины в международный суд, но, похоже, рассматривать его суд будет со скоростью черепахи.

Не будет преувеличением сказать, что в конце 2015 года в мировых финансах произошла революция. Со временем она вызовет мощную волну хаоса в мировой финансовой системе. Эта система лишилась элементарных правил и норм, служивших ей чем-то вроде гарантии предотвращения финансовой энтропии на мировых рынках.

Исполнительному директору Фонда Кристин Лагард в последний год жилось нелегко. Она прекрасно понимает, что восторжествовавший в МВФ нигилизм может плохо кончиться для этой организации. Как могла, она сопротивлялась прессингу со стороны главного «акционера», и тогда дядя Сэм прибег к испытанному средству давления на чиновницу. Неожиданно в прошлом году суд Франции возбудил против неё дело, связанное с возможными злоупотреблениями госпожи Лагард в период её нахождения на посту министра финансов Франции. Вскоре, однако, судебная история затихла, и это было сигналом – исполнительный директор МВФ согласилась с «аргументами» главного «акционера».

Несколько месяцев Лагард, как могла, тянула время, пытаясь не допустить того кошмара, который всё-таки произошел вечером 14 сентября на совете директоров МВФ. Постоянные переносы вопроса о предоставлении очередного транша Украины были вызваны вовсе не тем, что Киев что-то там «не выполнил» - он всё равно ничего выполнить не в состоянии. Это был спектакль, организованный мадам Лагард. Наконец, в дело вмешался главный режиссер – дядя Сэм, который сказал чиновнице: «Хватит!» Дяде Сэму наплевать на «экономическое оздоровление» Украины, но она нужна ему (при нынешнем режиме) как инструмент постоянного давления на Россию. Давления не только политического и военного, но и финансового. Для этих же целей ему нужен и МВФ.

Вашингтон в отношении МВФ ведёт себя в последнее время как легендарный Герострат. Фонд семь десятилетий был исправным орудием внешней политики США, но сегодня это золотое для Вашингтона время заканчивается. Подавляющее число стран-членов МВФ недовольно засильем США. Недовольство, в конце концов, привело к началу процесса реформирования Фонда, прежде всего к пересмотру квот стран-членов в капитале и голосах. В ближайшее время это может привести к утрате Соединёнными Штатами контрольного пакета в капитале и голосах МВФ. Такой Фонд дяде Сэму не нужен.

Голосованием совета директоров МВФ 14 сентября главный удар нанесен не по России. Главный удар нанесен по самому Фонду. А также по той мировой финансовой системе, которая складывалась на протяжении семи послевоенных десятилетий.