Центробанк оглядывается на ФРС США

Центробанк снизил ключевую ставку на 0,5% до 10%, оправдав большинство прогнозов экспертов

Ключевая ставка ЦБ снижена до 10%, и непосредственной причиной этого стало снижение инфляции - причем до показателей даже ниже расчетных. Центробанк мог бы пойти и дальше даже на этом этапе, однако у него есть понятные опасения, связанные с позицией ФРС США и непредсказуемостью цен на нефть.

Центробанк снизил ключевую ставку на 0,5% до 10%, оправдав большинство прогнозов экспертов. Причиной стало явное замедление инфляции. Год назад ЦБР ожидал роста потребительских цен около 7% в сентябре 2016 года, однако ситуация оказалась еще лучше: в годовом выражении на 12 сентября инфляция замедлилась до 6,6%.

«Ставка была снижена, так как за период с июня (прошлого снижения) упала годовая инфляция на соразмерную величину – с 7,3% до 6,9%. Получается, снизив ставку сегодня, ЦБР сохранил степень жесткости монетарной политики. Отсутствие снижения было бы равносильно ужесточению», - говорит Александр Купцикевич из FxPro.

Почему же российский Центробанк, по сути, не пошел на смягчение монетарной политики? Российский регулятор перестраховывается, ибо до конца не ясно, как будет вести себя нефть и мировые регуляторы, особенно американский Федеральный резерв. Буквально на следующей неделе состоится заседание ФРС, на котором может быть принято решение о повышении ставки. Для России это была бы плохая новость. Пока 70% опрошенных Reuters экспертов ждут повышения ставки Федрезервом в декабре.

«Подъем ставки ФПС - это распродажа акций, облигаций и валют развивающихся стран, в том числе и России. Соответственно, наш ЦБР решил подстраховаться, чтобы при неблагоприятном сценарии развития событий избежать паники на российском финансовом рынке. В принципе финансовая стабилизация достигнута, а значит, ничто не мешает российской экономике и при действующем уровне процентных ставок начать расти», - считает директор «Альпари» Александр Разуваев.

Следующие шаги

В Центробанке заявили, что следующего снижения ставки стоит ждать не ранее первого или второго квартала 2017 года. К концу 2016 года ЦБР ожидает снижения инфляции до 5,5-5,6%, к концу 2017 года – до целевого уровня в 4%.

При этом, глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что ключевая ставка Банка России может быть выше инфляции более чем на 2,5-3 процентных пункта некоторое время после того, как инфляция в РФ замедлится до 4%, однако точной формулы для расчета этого диапазона нет. Сейчас разница между ставкой и инфляцией составляет 3,4 процентного пункта.

«Здесь нет автоматической формулы - 4 плюс 2,5-3, потому что зависит от того, какие процессы будут происходить и в экономике, и в инфляции, каковы будут инфляционные ожидания, каковы будут инфляционные риски. Поэтому это такой предполагаемый уровень на перспективу после достижения 4%», - объяснила она.

Риски в том, говорит глава Центробанка, что темпы инфляции могут застрять на уровне 5-6%. «Мы уверены, что сможем снизить инфляцию до целевого уровня даже в случае реализации инфляционных рисков. При этом подчеркну, что наша цель - достичь не разового, а устойчивого результата по инфляции», - подчеркнула Набиуллина.

Российская экономика перешла к росту, но пока не перешла к стадии устойчивого роста, считает Набиуллина. ЦБР пересмотрел прогноз роста ВВП на 2017 году. Теперь регулятор ждет, что рост ВВП не превысит 1%, хотя ранее ждал роста выше 1%. Причины в сохранении структурных ограничений и внешних рисков. В 2018-2019 рост экономики стабилизируется на уровне 1,5-2%.

В базовом прогнозе ЦБР закладывает среднегодовую цену на нефть в 40 долларов за баррель на ближайшие три года, исходя из ожиданий низких темпов роста глобальной экономики.

Последствия снижения ставки

Снижение ключевой ставки традиционно должно оказывать влияние на ставки по вкладам и кредитами. Однако серьезных изменений на рынке вряд ли последует. Замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева ждет снижения ставок по кредитам не более чем на 0,5% в ближайшие два месяца, как для бизнеса, так и для населения.

«Изменение процентной политики по депозитам коснется, прежде всего, массового сегмента, а в части кредитования – сегмента розницы и автокредитования», - отмечает директор департамента кредитования и страховых продуктов «Абсолют банка» Антон Павлов.

По его мнению, банки не будут существенно снижать ставки по вкладам, так как в четвертом квартале они традиционно стараются нарастить портфель пассивов. Как правило, чем ниже инфляция, тем ниже депозитные ставки с премией к уровню инфляции 1-2 п.п. «Если в этом году инфляция уложится в целевое значение 6,5%, то уровень ставок по вкладам для населения составит 7,5%-8,5%. В следующем году плановый уровень инфляции - 4%, следовательно, ставки могут упасть до 5%-6%», - отмечает Павлов.

Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич вообще не ждет в скором времени снижения ставок по кредитам и депозитам. Потому что сегодняшний шаг ЦБР был ожидаем, и крупные банки сыграли на опережение регулятора, ранее уже снизив ставки. На новое движение в этом направлении можно рассчитывать, только если инфляция будет неожиданно резко снижаться, что позволит ЦБ снизить ставку не в будущем году, а раньше, считает Купцикевич.

Собственно, из-за того, что решение ЦБР было ожидаемым, снижение ключевой ставки не сильно повлияет на рубль. «На рынках уже было заложено в котировки данное решение, поэтому оно не повлияло ни на курс рубля в последние несколько часов, ни на стоимость краткосрочных облигаций заметным образом», - говорит Купцикевич.

А вот комментарий ЦБР о том, что дальнейшее снижение ставки может быть только в первом или втором квартале 2017 года, должно оказать рублю некоторую поддержку в зимние месяцы. Рублевые активы (облигации для рынков и депозиты для населения) будут чуть более привлекательными, чем это ожидалось рынками ранее, считает Купцикевич. В последние годы зиму рубль проходит не очень хорошо.

Главный риск для дальнейшего снижения заключается в непредсказуемости нефти. «Если она не будет вести себя как год и два года назад, то ставка будет снижена уже в самом начале 2017-го», - считает Купцикевич.

С точки зрения макроэкономики снижение ставки ЦБ может активизировать рост деловой активности, а значит, положительно повлияет и на промышленное производство, и на ВВП, говорит Кокорева. Что касается консервативного настроя ЦБР по поводу российской экономики, то у регулятора есть на то основания.

«Дефицит бюджета и отсутствие доступа к западным источникам финансирования, а также низкие цены на нефть тормозят восстановление экономики. В целом мы согласны, что рост ВВП в 2017 году будет символическим, а инфляция, возможно, не дотянет до цели в 4%», - говорит Кокорева. Центробанк наиболее точен в своих прогнозах, особенно по инфляции, в сравнении не только с другими российскими министерствами, но и с международными институтами, обращает внимание Купцикевич.