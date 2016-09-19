Реальные доходы россиян снизились на восемь процентов

Реальные располагаемые доходы россиян в августе упали на 8,3 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает Росстат.

Согласно данным ведомства темпы падения реальных доходов населения достигли максимума за восемь месяцев текущего года. В целом же за этот период они снизились на 5,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В соответствии с информацией Росстата, доходы россиян неуклонно сокращаются на протяжении уже 22 месяцев. Последний раз их прирост в годовом исчислении был зафиксирован в октябре 2014 года

В номинальном выражении доходы граждан в августе в годовом исчислении сократились на 1,1 процента, составив около 30,9 тысячи рублей. Средняя зарплата по стране составила 34,1 тысячи рублей. В номинальном выражении она за год выросла на 5,8 процента, а в реальном выражении — снизилась на один процент.

В начале сентября вице-премьер Ольга Голодец отметила, что темпы падения реальных доходов россиян опережают снижение ВВП. По ее словам, это является тревожным симптомом для экономики.

