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Реальные доходы россиян снизились на восемь процентов

19:26 19.09.2016
© KM.RU, Вадим Черноусов
© KM.RU, Вадим Черноусов
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Реальные располагаемые доходы россиян в августе упали на 8,3 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает Росстат.

Согласно данным ведомства темпы падения реальных доходов населения достигли максимума за восемь месяцев текущего года. В целом же за этот период они снизились на 5,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В соответствии с информацией Росстата, доходы россиян неуклонно сокращаются на протяжении уже 22 месяцев. Последний раз их прирост в годовом исчислении был зафиксирован в октябре 2014 года

В номинальном выражении доходы граждан в августе в годовом исчислении сократились на 1,1 процента, составив около 30,9 тысячи рублей. Средняя зарплата по стране составила 34,1 тысячи рублей. В номинальном выражении она за год выросла на 5,8 процента, а в реальном выражении — снизилась на один процент.

В начале сентября вице-премьер Ольга Голодец отметила, что темпы падения реальных доходов россиян опережают снижение ВВП. По ее словам, это является тревожным симптомом для экономики.
 

Темы: Россия, Статистические данные и прогнозы, Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России, Росстат
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Комментарии читателей
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19.09.2016, 19:35
А дальше что?

Кого-нибудь наградили? Наказали? Какие-нибудь приняли меры? Или решено, что это правильный путь?
19.09.2016, 19:32
такс

Судя по выборам большинство Россиян это поддерживают
19.09.2016, 19:32
Европеец

Электорат поблагодарил ЕР в выборах за то, чо это было снижение всего на 8% а не на 80.
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