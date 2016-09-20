Москву и Питер заставят раскошелиться

Сумеют ли богатые регионы РФ вытащить из кризиса бедные?

Кремль будет по-новому выстраивать взаимоотношения центра и территорий в условиях острой нехватки госдоходов. В течение трех лет часть региональных сборов налога на прибыль будет перераспределяться в пользу наиболее бедных субъектов РФ. Одновременно регионам на 30% сократят субсидии и «иные межбюджетные трансферты» из центра. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщил «Коммерсант».

По информации издания, правительство РФ завершает разработку «Основ государственной политики регионального развития до 2025 года». Ключевым в документе является новый механизм перераспределения части налога на прибыль.

Ставка этого налога равна 20%. Но только 2 процентных пункта из нее закреплены за федеральным бюджетом — остальное достается регионам. Вместе с налогом на доходы физлиц (НДФЛ) этот платеж составляет основу региональных бюджетов. По данным Минфина, за семь месяцев 2016 года субъекты РФ получили в виде налога на прибыль 1,451 трлн. рублей.

И вот теперь часть этих денег предлагается перераспределить, чтобы «сократить разрыв в уровне жизни между регионами». Операция напоминает латание Тришкина кафтана:

— из региональных 18% налога на прибыль забирается 1 процентный пункт;

— полученные 117 млрд. рублей (исходя из поступлений 2016 года) распиливаются на три части;

— 84 млрд. рублей идет на дотации бедным субъектам РФ, 20 млрд. — на гранты самым динамично развивающимся регионам, а 13 млрд. центр оставляет себе (в качестве компенсации другого стимулирующего механизма — права регионов оставлять себе весь прирост налога на прибыль сверх показателей предыдущего года).

В результате, по замыслу кабмина, богатые регионы — Москва (получает более четверти всех сборов налога на прибыль в стране), нефтедобывающие ХМАО, Тюменская область и Сахалин, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область — будут тащить из экономического болота менее успешных «коллег».

А вот Центр, по мнению Минфина, в этом случае сможет финансовую поддержку регионам сократить. Конкретно в 2017 году — на 15,5%, прежде всего за счет прямого — на 30% - урезания расходов на субсидии и так называемые «иные межбюджетные трансферты».

Понятно, что богатые регионы, начиная с Москвы, не в восторге от таких планов. Но и бедным придется несладко. «Излишками» налога на прибыль, изъятыми у шести «жирных» субъектов РФ, предполагается заткнуть дыры в бюджетах нескольких десятков регионов-аутсайдеров, которых к тому же Минфин лишит части трансфертов.

Что стоит за планами кабмина, к чему приведет их реализация?

— По первому полугодию 2016 года, если брать весь налог на прибыль, полученный консолидированными бюджетами регионов, 25% приходится на Москву, 7% - на Сахалинскую область, 6% - на Санкт-Петербург, 5% - на Московскую область, — уточняет профессор МГУ, директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.

— Еще по 4% приходится на Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменскую область, остальные получают и того меньше.

Это означает, что в России всего два региона получают полновесную ренту от налога на прибыль. Первый — это Москва, хотя столица потеряла часть этой ренты: после принятия закона о консолидированных группах налогоплательщиков поступления в московский бюджет уменьшились.

Второй регион — Сахалин, который имеет супер-ренту от соглашения о разделе продукции (СРП), в результате которого огромный налог на прибыль нельзя изъять в федеральный бюджет, и он строго поступает в бюджет Сахалина, принося региону огромные деньги. (СРП между компанией «Сахалин Энерджи» и РФ предусматривает особый налоговый режим, согласно которому большая часть налогов и таможенных сборов заменяется разделом продукции, — «СП»).

Так вот, на мой взгляд, нынешняя инициатива правительства — это завуалированная попытка изъять эту сверхприбыль у Москвы и Сахалина. Заодно под ударом оказываются еще несколько регионов, включая Питер. Понятно, что в такой ситуации Москва и Питер будут сопротивляться этой инициативе изо всех сил.

— А Сахалин не будет?

— С Сахалином — особая история. Если цены на нефть и газ пойдут вверх, и станет интереснее инвестировать в нефтегазодобычу, то прибыль Сахалина сократится. Прибыль, в данном случае, — это результат за вычетом инвестиционных расходов.

Поэтому Сахалин промолчит, как и все остальные, кроме Москвы и Питера: эти две столицы, повторюсь, будут биться насмерть.

— «Раскулачивание» двух столиц облегчит жизнь остальным регионам?

— Много денег такое раскулачивание не принесет. В целом, мне не нравится сама идея: ничего не тратить из федерального бюджета, а просто перераспределить региональную денежку.

Центр уже отобрал у регионов НДПИ в части нефти и газа — эта рента полностью консолидируется в федеральный бюджет. А теперь, получается, федеральные власти решили заняться еще и консолидацией налога на прибыль.

Понятно, что декларируемая цель — перераспределение этих денег в пользу слабых. Но и здесь возникает масса вопросов.

Например: если все трансферты регионам в первом полугодии 2016 года сократились на 12%, почему они выросли — и прилично, на 14% по сравнению с первым полугодием 2015-го, — для Чечни? Так ли сильно нам нужно поддерживать Чеченскую республику?

Или почему трансферты Ингушетии выросли на 35%?

На эти «почему» нет ответа. И в этом главная проблема — в непрозрачности системы перераспределения.

Дополнительные деньги от консолидации части налога на прибыль будет распределяться по той же непрозрачной схеме. Поэтому у меня нет иллюзий, что нынешняя инициатива поможет слабым регионам. Да и сумма на помощь получается очень скромной: 87 млрд. рублей в лучшем случае будут «размазаны» на полтора десятка самых слабых субъектов. В реальности, скорее всего, и они будут распределены по принципу «кого люблю — того дарю».

— К чему приведет реализация плана кабмина?

— Любые новые ухищрения — а речь идет именно об ухищрениях, — вносят еще большую неопределенности и непрозрачности в российские межбюджетные отношения. И это очень плохо.

— Насколько плохо обстоят сейчас дела в регионах?

— Если смотреть на дефицит бюджета по первому полугодию 2016 года, он наблюдается почти в 50 регионах. Думаю, к концу года этот список, как и в предыдущие три года, расширится до 75−77 регионов.

Беда в том, что у очень многих субъектов больше не осталось бюджетного «жирка», который можно порезать в части расходов. А с доходами проблема: налог на прибыль за первое полугодие практически не вырос, устойчиво подрастал лишь НДФЛ — за счет незначительной индексации зарплат.

По сути, ситуация патовая. По уму, на мой взгляд, надо бы отменить майские указы президента Владимира Путина, поскольку денег на их исполнение у регионов банально нет. Достаточно сказать, что в 2012—2014 годах бюджеты регионов несли 70% всей финансовой нагрузки по исполнению майских указов, а 30% добавлял федеральный бюджет. В 2015 году пропорция стала уже 80:20.

Для регионов это непосильная нагрузка. Но Кремль не может терять лицо, и в результате субъекты РФ занимаются «наперсточничеством» — отрыванием и перекладыванием бюджетных кусочков. Плюс, безудержно занимают деньги в банках: на начало 2016 года общий долг регионов достиг 2,7 трлн. рублей, и к концу года наверняка вырастет.

Да, Россия не может отказаться от перераспределения доходов регионов. У нас чудовищные различия в налоговой базе субъектов РФ, и это, как говорится, не лечится — с этим надо жить. Проблема, повторюсь, в непрозрачности самой системы перераспределения, которая управляется в «ручном режиме».

Именно это стимулирует регионы бегать по федеральным кабинетам, и выпрашивать деньги. В наших условиях это гораздо более эффективно, чем развивать экономику на собственной территории…

— Налоговая система РФ переусложненная, по сравнению с другими странами, — отмечает председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова, профессор кафедры международных финансов МГИМО (У) Валентин Катасонов.

— Поэтому эффект от новаций правительства оценить сложно. Но понятно одно: регионы в целом потеряют при реализации плана кабмина. Налог на прибыль — довольно крупный кусок федерального бюджета РФ. Так что от готовящейся операции якобы взаимного обмена выиграет, бесспорно, центр.

Не думаю, что это плохо. Регионы у нас, на мой взгляд, чрезмерно автономны, в результате губернаторы и их ближайшее окружение без труда реализуют различные коррупционные схемы. Достаточно напомнить, что, по версии Следственного комитета, бывший глава Сахалинской области Александр Хорошавин сотоварищи набрали взяток на сумму 522 млн. рублей. А при обыске у экс-губернатора правоохранители изъяли более 800 ювелирных изделий, в том числе золотую ручку, сплошь инкрустированную бриллиантами, которую оценили в 36 млн. рублей.

В этой ситуации центр понимает: сколько ни дай регионам субсидий и трансфертов — они, возможно, будут разворованы. И предпочитает давать поменьше.

По сути, мы продолжаем пожинать плоды кампании по децентрализации государственного управления 1990-х годов. Процесс, напомню, шел под лозунгом «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить». Эту историческую фразу произнес в августе 1990-го тогдашний глава Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин. В результате, регионы пустились во все тяжкие: ввели массу местных налогов, и даже создали собственные валютные и золотовалютные фонды.

В нулевые Кремлю что-то удалось отыграть назад, и в последние десять лет между центром и регионами установилось неустойчивое равновесие, при котором Москва не может особенно тянуть одеяло на себя.

С моей же точки зрения, Россия должна быть государством сильно централизованным. Из-за территории, которая огромна, из-за того, что в условиях централизованного государства проще наладить хозяйственную деятельность. Наконец, потому, что Запад постоянно пытается Россию расчленить. Аморфное федеративное устройство в таких условиях — далеко не лучшее решение…