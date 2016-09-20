Минфин предложил повысить НДС и нагрузки на зарплаты

Министерство финансов предлагает провести реформу страховых взносов, начав взимать их по единой ставке со всего зарплатного фонда, а также рассматривает вариант повышения налога на добавленную стоимость.

Эти предложения, сообщили источники «Ведомостей», обсуждались в середине сентября премьером Дмитрием Медведевым и министром финансов Антоном Силуановым у президента Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил факт такой встречи.

Реформа страховых взносов, предложенная Минфином, предусматривает, что единая ставка начнет действовать с 2017 года, а к 2019 году она составит 26 процентов (29 процентов в 2017 году, 28 процентов в 2018 году).

НДС планируется повысить до 20 процентов с 2017 года, 10-процентную льготную ставку поднять до 12 процентов, а с 2019 г. начать увеличивать ее на 2 процентных пункта в год, пока она не сравняется с нельготными 20 процентами. Такая мера, по словам одного из собеседников «Ведомостей», в 2017 году позволит принести в бюджет дополнительно почти 600 миллиардов рублей.

Источники издания предполагают, что реализовано будет лишь предложение Минфина о повышении страховых взносов. Получить официальные комментарии Минфина изданию не удалось.

Провести такой «маневр» с 2017 года вряд ли получится, рассуждает чиновник финансово-экономического блока, знакомый с идеями Минфина: надо учитывать не только бюджетную, но и социально-политическую ситуацию. Минфин торгуется за дополнительные доходы, говорит федеральный чиновник: нужна половина — попроси больше, вероятнее всего, получишь именно половину.

В настоящий момент работодатели платят в Пенсионный фонд 22 процента с зарплат, не превышающих 796 тысяч рублей в год, и 10 процентов при превышении этой суммы. Взнос в Фонд социального страхования составляет 2,9 процента с заработков до 670 тысяч рублей в год, в Фонд медицинского страхования — 5,1 процента со всей зарплаты.

Базовая ставка НДС составляет 18 процентов. Ряд товаров и услуг облагается НДС по льготной ставке в 10 процентов, а для некоторых видов деятельности применяется нулевой НДС.