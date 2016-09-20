В ВЭБ назвали сроки возврата доходов населения на докризисный уровень

Возврат реальных доходов населения на докризисный уровень следует ожидать не ранее 2020 года. Об этом заявил заместитель главы Внешэкономбанка России Андрей Клепач, сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что в прошлом и текущем годах наблюдается «огромный провал» по данному показателю. По его словам, в 2017-2019 годах будут «достаточно умеренные и медленные темпы» роста доходов россиян. «Мы только где-то к 2020 году выйдем на докризисные показатели по реальным доходам населения», - цитирует его агентство.

Клепач сообщил, что до 2020 года, а то и до начала следующего десятилетия, существует вероятность отставания России от темпов роста мировой экономики. По его мнению, отечественная экономика до 2030-2035 годов будет оставаться зависимой от продажи энергоресурсов. При этом он добавил, что ускорить ее рост возможно за счет ряда ресурсов, в том числе и Фонда национального благосостояния.

Что касается более краткосрочных прогнозов, то в ВЭБ ожидают уровень инфляции по итогам текущего года на уровне 5,7-5,8%, сказал Клепач. Он заметил, что это совпадает с прогнозом МЭР, передает РИА Новости.

Накануне Росстат сообщил о том, что темпы снижения реальных доходов населения достигли максимума с 2008 года. В августе доходы россиян упали на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

