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В ВЭБ назвали сроки возврата доходов населения на докризисный уровень

19:28 20.09.2016
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Возврат реальных доходов населения на докризисный уровень следует ожидать не ранее 2020 года. Об этом заявил заместитель главы Внешэкономбанка России Андрей Клепач, сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что в прошлом и текущем годах наблюдается «огромный провал» по данному показателю. По его словам, в 2017-2019 годах будут «достаточно умеренные и медленные темпы» роста доходов россиян. «Мы только где-то к 2020 году выйдем на докризисные показатели по реальным доходам населения», - цитирует его агентство.

Клепач сообщил, что до 2020 года, а то и до начала следующего десятилетия, существует вероятность отставания России от темпов роста мировой экономики. По его мнению, отечественная экономика до 2030-2035 годов будет оставаться зависимой от продажи энергоресурсов. При этом он добавил, что ускорить ее рост возможно за счет ряда ресурсов, в том числе и Фонда национального благосостояния.

Что касается более краткосрочных прогнозов, то в ВЭБ ожидают уровень инфляции по итогам текущего года на уровне 5,7-5,8%, сказал Клепач. Он заметил, что это совпадает с прогнозом МЭР, передает РИА Новости.

Накануне Росстат сообщил о том, что темпы снижения реальных доходов населения достигли максимума с 2008 года. В августе доходы россиян упали на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 

Темы: Россия, Экономическая ситуация в России, Экономический анализ и прогнозы, Внешэкономбанк
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