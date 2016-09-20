ВТБ заплатит штраф из-за дефектов американского правосудия

Один из крупнейших российских банков оштрафован на 5 млн долларов

Один из крупнейших российских банков – ВТБ – оштрафован на 5 млн долларов американскими властями за якобы фиктивные сделки трехлетней давности по рублевым фьючерсам. Сумма штрафа для банковской группы не страшна. Однако на кону репутация российского банка, который и так попал под санкции Евросоюза.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США потребовала от банка ВТБ и инвестбанка «ВТБ Капитал» выплаты 5 млн долларов штрафа, обвинив их в совершении в течение трех лет якобы фиктивных сделок по фьючерсным контрактам, сообщается на сайте ведомства.

Комиссия считает, что с декабря 2010 года по июнь 2013 года ВТБ и «ВТБ Капитал» провели на Чикагской товарной бирже больше ста торговых сделок по фьючерсным контрактам рубль к доллару на сумму около 36 млрд долларов. Фьючерсы на валюту, например рубль на доллар, – это контракты на будущий обмен определенного количества валюты по согласованному курсу.

Комиссия уточнила, что речь, в частности, идет о страховании банком валютных рисков, а также ценах, указанных в контрактах, которые не соответствовали рыночным реалиям на момент сделки, передает Прайм.

Из-за недостаточности капитала сам ВТБ не мог хеджировать свои валютные риски через свопы на внебиржевом рынке. Поэтому российский банк переносил свои валютные риски на дочернюю компанию «ВТБ Капитал» с помощью сделок на Чикагской бирже, которая хеджировала риски на внебиржевом рынке через свопы по более выгодным ставкам, чем сторонние компании. Комиссия сочла торговлю фьючерсами между аффилированными банками фиктивной и неконкурентной.

«ВТБ Капитал» зарегистрирован в Великобритании и на 94% принадлежит одноименному холдингу, а тот на 100% принадлежит ВТБ.

В заявлении ВТБ, распространенном во вторник, отмечается, что штраф был наложен несмотря на то, что на момент проведения операции банк действовал в рамках существующей практики. Эти сделки осуществлялись по правилам Чикагской биржи и никаких претензий со стороны надзорных ведомств до недавнего времени не вызывали. Около года назад комиссия подала иск против одного из западных банков, вменяя ему серьезные обвинения при проведении транзакций.

«Скорее всего, этот прецедент заставил комиссию пересмотреть практику совершения подобных сделок на бирже и впоследствии ввести запрет на адресные операции внутри одной группы. Этот запрет коснулся всех банков, работающих в США. Таким образом, речь идет исключительно о регулировании работы банков на американском рынке», – объяснила пресс-служба ВТБ.

Кредитная организация уточняет, что, проведя ряд встреч с «ВТБ Капитал» в Нью-Йорке, Канзасе и Вашингтоне, комиссия сделала заключение о том, что банк действовал абсолютно в рамках существовавшей на тот момент рыночной практики. Однако вследствие пересмотра правил заключения сделок на бирже регулятор решил не признавать корректной работу ГК ВТБ по некоторым ранее заключенным контрактам.

«Принимая во внимание тот факт, что Чикагская биржа ранее допускала такие торги, а ВТБ активно сотрудничал с комиссией, банк был оштрафован на минимально возможную сумму», – отмечает ВТБ.

В целом сумма штрафа в 5 млн долларов, или 325 млн рублей, несущественна для ВТБ, поэтому этот инцидент вряд ли негативно скажется на финансовом состоянии или деятельности банка. Это несопоставимо с прибылью банка: в первом квартале 2016 года чистая прибыль группы составила 0,6 млрд рублей, во втором квартале она выросла в разы – до 14,8 млрд рублей.

К слову, ровно столько – 5 млн долларов – ВТБ вложит в международный проект по сохранению популяций крупных кошачьих в регионах России (снежного барса, амурского тигра, дальневосточного леопарда и переднеазиатских леопардов на Кавказе).

Однако столь громкий скандал может негативно отразиться на репутации российской банковской группы. И это заставляет ВТБ защищаться.

Управляющий партнер Law Office of Fedor Kozlov & Associates Федор Козлов считает, что в данном случае речь идет не о том, что в 2015-м были пересмотрены правила проведения подобных сделок. Речь о том, что годом ранее был лишь зафиксирован первый прецедент нарушения банком соответствующей нормы закона.

Причем с каким банком случилась эта история, неизвестно. «Сообщение об имевшем место год назад аналогичном эпизоде на данный момент присутствует лишь на сайте ВТБ и средств массовой информации, озвучивших официальную позицию банка. В открытых источниках иная информация по этому поводу отсутствует», – указывает Козлов.

По его словам, в ходе коммерческих операций ВТБ допустил ряд шагов, противоречащих нормам закона Додда-Франка, принятого в 2010 году. «Сущность нарушений в данном случае сводилась к тому, что российская компания первоначально совершала фьючерсные сделки со своей дочерней структурой британского происхождения. Эти операции проводились на заведомо более выгодных условиях, чем с прочими участниками рынка. Получив подобные льготы, «ВТБ-Капитал» получал конкурентное преимущество перед прочими игроками Чикагской биржи, что нарушало равенство условий для присутствовавших на этой площадке компаний», – поясняет Федор Козлов.

В ВТБ уверяют, что прецедент заставил комиссию запретить адресные операции внутри одной группы, работающей в США. Российский банк пытается защититься от репутационных рисков. «Возможно, тем самым представители ВТБ пытаются подчеркнуть, что ситуация возникла не по вине банка, а по причине дефектов правоприменительной практики в американской системе правосудия. Подобный подход к освещению ситуации позволяет банку минимизировать урон для деловой репутации», – согласен юрист.