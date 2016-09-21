«Аграрная держава Украина» оказалась только мифом

Менее чем за два квартала 2016 года Украина использовала все квоты на беспошлинный экспорт продукции в ЕС

Последняя статистика сельскохозяйственного баланса обрадовала официальный Киев: Украина закупает существенно меньше продовольствия, чем продает за границу. Неужели страна действительно превращается, как ей обещали даже США, в великую аграрную державу? Если статистику изучить внимательней, все окажется ровно наоборот.

Экспорт аграрной продукции с Украины за первые семь месяцев 2016 года превысил импорт и составил 7,8 млрд долларов против импорта в 2,2 млрд долларов, радуется министерство аграрной политики Украины. Такие цифры были опубликованы в отчете «Товарная структура внешней торговли в период с января по июль 2016 года», представленном Госкомстатом. В итоге положительное сальдо в разрезе аграрной внешней торговли в январе-июле этого года достигло 5,6 млрд долларов.

Сегодня Украина претендует на звание великой аграрной державы. Именно такое будущее не раз прочили ей украинские власти в последние годы. Другого выбора, впрочем, у нее и нет, учитывая, что торговые связи с Россией Украина разорвала. А это значит, что доля промышленного экспорта катастрофически просела. Отказываясь от советского прошлого и торговли с Россией, Украина потеряла шанс на индустриальное развитие. Но ведь черноземы, благоприятные климатические условия и удобное расположение сельхозугодий остались при ней.

Бывший посол США на Украине Джеффри Пайетт также увидел Украину в будущем великой аграрной державой. «Украина должна стать мировой сельскохозяйственной сверхдержавой», – говорил посол в начале этого года.

Положительное сальдо аграрной внешней торговли – это, конечно, хорошо. Однако если посмотреть в разрезе нескольких лет, то по пути превращения в великую аграрную державу Украина шла как раз до 2014 года, а после Майдана свернула с него. Даже несмотря на разрекламированный путь евроинтеграции и создания зоны свободной торговли с ЕС.

Украинские власти говорят о росте экспорта продукции агропромышленного комплекса, о том, что аграрный сектор становится драйвером роста экономики. В доказательство они приводят статистику, что удельный вес АПК в товарной структуре экспорта увеличился с 26% в 2012 году до более чем 40% в первом полугодии 2016 года. Если эта тенденция продолжится, то через пару лет половину экспорта с Украины, а то и больше, будет составлять продукция, выращенная на земле.

Однако повода для радости, на самом деле, здесь немного. «Этот рост является следствием падения экспорта продукции высокотехнологичных секторов экономики: машиностроения, судостроения, авиастроения, приборостроения, ракетно-космической отрасли и т. д. Подтверждают это и данные по падению индекса промпроизводства и сельхозпроизводства», – отмечает экономист «Украинского выбора» Александр Колтунович.

В номинальном выражении экспорт сельхозпродукции с Украины неуклонно сокращается начиная с 2012 года, когда он составил 17,8 млрд долларов. В 2013 году его объемы сократились до 17 млрд, в 2014-м – до 16,6 млрд, в 2015-м – до 14,5 млрд долларов. То есть экспорт сельскохозяйственной продукции упал с 17,8 до 14,5 млрд долларов за последние четыре года. И по итогам 2016 года тенденция, скорее всего, продолжится. Оценочно, при сохранении тех же темпов экспорта в 2016 году он может дойти до чуть более 13 млрд долларов. То есть экспорт аграрной продукции с Украины будет меньше прошлогоднего.

А вот доля сельского хозяйства в общем экспорте только растет с 2012 года, главная причина – резкий обвал промышленного экспорта и внешней торговли в целом. К примеру, в последние два года Украина активно заявляет о себе как авиационная держава – правда, лишь на словах. Разорвав кооперацию с Россией, она уверяет, что самолеты «Антонов» заказывают разные страны – и Саудовская Аравия, и Азербайджан, и Китай – и что будущее им обеспечено. Однако если посмотреть на экспорт летательных и космических аппаратов (вертолеты, самолеты и спутники), то сразу станет все понятно. Так, в первом полугодии 2016 года выручка Украины от продажи всех летательных аппаратов и запчастей к ним составила всего 25,12 млн долларов. Это смешные 0,15% в структуре общего экспорта Украины.

Украина приходит к тому, что кроме зерна и аграрной продукции ей больше нечего будет предложить миру. Но ведь и доходы от экспорта сельского хозяйства снижаются!

Падение импорта аграрной продукции вполне объяснимо, учитывая рост цен на иностранные товары в связи с девальвацией гривны и обнищание украинского населения. Большинству украинцев импортные продукты и товары теперь просто не по карману.

Почему же экспорт аграрной продукции сокращается? «Дело вовсе не в падении цен на нефтепродукты и уж тем более не в девальвации национальной валюты, а в квотах, которые и регламентируют объемы и условия экспорта продукции на рынке ЕС», – говорит Колтунович.

Наоборот, падение цен на нефтепродукты для страны-импортера должно означать экономию. Девальвация же нацвалюты в теории должна приводить к усилению конкурентоспособности отечественных товаров и росту экспорта. Но у руководителей Украины так не получается: за импортный газ страна переплачивает (покупая в Европе), а продавать сильно подешевевшую украинскую продукцию оказалось некуда (Европа не берет).

Зона свободной торговли с ЕС оказалась фикцией. Менее чем за два квартала 2016 года Украина использовала все квоты на беспошлинный экспорт продукции в ЕС по девяти группам сельскохозяйственных товаров. В частности, квоты на поставку натурального меда, сахара, крупы и муки, солода и пшеничной клейковины, обработанных томатов, виноградного и яблочного сока, овса, пшеницы, пшеничной муки и гранул, а также кукурузы и кукурузной муки.

Удивительно, в то время как на Украине падает аграрный экспорт, Россия, подвергшаяся западным санкциям, бьет все рекорды по сельхозэкспорту. Хотя в целом экспорт падает в обеих странах. Если падение стоимости нефтепродуктов и девальвация гривны украинским сельхозпроизводителям не помогли, то в России ситуация иная: девальвация рубля – главнейший фактор, помогающий российскому аграрному бизнесу.

