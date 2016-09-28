]]> ]]>
Главная Экономика Новости

Страны ОПЕК договорились о заморозке добычи нефти

22:28 28.09.2016
Фото с сайта neftyaniki.ru
Фото с сайта neftyaniki.ru
Материалы по теме:

Государства, входящие в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), достигли договоренности относительно ограничения объемов добычи нефти. Об этом сообщает Reuters.

Встреча представителей ОПЕК проходила в Алжире и продолжалась свыше четырех часов. В итоге ее участники достигли соглашения заморозить добычу нефти на уровне 32,5 миллиона баррелей в сутки.

Впрочем, по словам министра нефти Алжира Нуреддина Бутерфы, переговоры еще продолжаются, сообщает «Интерфакс». Предполагается, что в конце ноября, в ходе следующей встречи ОПЕК в Вене будут согласованы объемы добычи для каждой страны-участницы. После этого ОПЕК предложит присоединиться к договоренности государствам, не входящим в картель.

Ранее генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо рассказал о том, что мировые хранилища нефти переполнены, объем запасов в общей сложности превышает три миллиарда баррелей. Министр энергетики Венесуэлы Эулохио дель Пино, в свою очередь, отметил, что отсутствие согласованности между нефтедобывающими странами о действиях на рынке может привести к падению цен на нефть ниже 20 долларов за баррель.
 

Темы: Нефтегазовый сектор экономики в мире, Экономика и финансы, ОПЕК
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.09.2016, 03:52
Algol

Есть тенденция (с прошлого года) уменьшения значения полит. решений по нефти в данном случае ОПЕК. Выдержка
"Президент США Барак Обама назвал "опасным прецедентом" принятие конгрессом США закона, который позволяет родственникам погибших в терактах 11 сентября 2001 года подавать иски к Саудовской Аравии."
Это знаете сколько - примерно четверть бюджета Саудитов.
Поэтому решение ОПЕК только потворствует увеличению добычи в этом Королевстве.
Данное действие сената - мощний козырь для Трампа. т.к. Трамп это промышленный капитал а для такого капитала требуется низкая нефть
Вот почему либералы за Клинтон - хотят только за счет нефти и газа - присосались
Для России - результативной разницы - никакой. или почти никакой в экономике.
Но у нас то экономика заложница политики . Поэтому все равно Трамп - получше для нашего государства с точки зрения строительства и ввода объектов инфраструктуры обеспечивающих основу роста в будущем. А это не так уж далеко.
Для населения в лице отдельного человека - не очень.
Хотя многих устраивало хоть какое то пособие от либералов. Думаем эти обстоятельства учли в Кремле - пока начнется оживление. а оно не скоро еще
Так что победит Трамп.
Тот пик по доллару вниз (КМ в курсе) - окончание спада и есть так же то что представлена в данной статье.
Пока шло перетягивание каната истеблишментом.
Но очевидно выбор сделан - свидетельство этому данная новость. Так что не обольщайтесь.
---------
Это наше мнение а не руководство для других к действию.
29.09.2016, 00:13
Очень радостная весть

Для сланцевых магнатов . США свое не упустят,да и Россия тоже.
28.09.2016, 23:15
охотник за бакланами

Пустые хлопоты. Цена нефти станет на уровне 1973 года, и никакие бабуины не помогут.
Все комментарии (4)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.