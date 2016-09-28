Страны ОПЕК договорились о заморозке добычи нефти

Государства, входящие в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), достигли договоренности относительно ограничения объемов добычи нефти. Об этом сообщает Reuters.

Встреча представителей ОПЕК проходила в Алжире и продолжалась свыше четырех часов. В итоге ее участники достигли соглашения заморозить добычу нефти на уровне 32,5 миллиона баррелей в сутки.

Впрочем, по словам министра нефти Алжира Нуреддина Бутерфы, переговоры еще продолжаются, сообщает «Интерфакс». Предполагается, что в конце ноября, в ходе следующей встречи ОПЕК в Вене будут согласованы объемы добычи для каждой страны-участницы. После этого ОПЕК предложит присоединиться к договоренности государствам, не входящим в картель.

Ранее генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо рассказал о том, что мировые хранилища нефти переполнены, объем запасов в общей сложности превышает три миллиарда баррелей. Министр энергетики Венесуэлы Эулохио дель Пино, в свою очередь, отметил, что отсутствие согласованности между нефтедобывающими странами о действиях на рынке может привести к падению цен на нефть ниже 20 долларов за баррель.

