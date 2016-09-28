Константин Бабкин: «При протекционистской политике в АПК объем производства можно увеличить в четыре раза»

Объективных препятствий к этому нет

Недавно созданный орган - Совет по повышению конкурентоспособности и промышленному развитию РФ Торгово-промышленной палаты - последние месяцы активно работает над программой экономического развития России.

Значительная ее часть - аграрная политика, которая, несмотря на динамичное поступательное развитие АПК, требует корректировки и иных подходов. При применении более разумных мер поддержки отрасли объем производства в сельском хозяйстве может вырасти в четыре раза в течение 10 лет.

О том, какими мерами можно достичь данной цели, в интервью Накануне.RU рассказал председатель Совета ТПП, глава ассоциаций "Росагромаш" и "Новое содружество" Константин Бабкин.

Вопрос: Константин Анатольевич, последние годы АПК действительно показывает определенный рост, но очевидно, что еще есть меры, которые необходимо принять для более эффективного развития отрасли. На чем предлагают сосредоточиться участники Совета ТПП?

Константин Бабкин: Мы обсуждали несколько разделов. Во-первых, надо решительнее применять протекционистские меры, иначе это можно назвать выравниванием условий конкуренции. Например, если в доходах западного фермера, поставляющего продукцию на рынок РФ, субсидии государства составляют 40%, мы должны сделать пошлину в размере 40%, либо предоставить аналогичные огромные субсидии.

Меры протекционистского характера надо применять для того, чтобы наш крестьянин понимал, что государство будет поддерживать его не только в период санкций, политических охлаждений или пертурбаций, а всегда. Должна быть стабильная, нацеленная на десятилетия вперед политика.

Во-вторых, мы должны следить за качеством продовольствия. В последние годы ведется политика по либерализации регламента на продовольствие. Напомню, в 1936 году в СССР был введен регламент на колбасу, согласно которому в вареной колбасе должно было содержаться не менее 95% мяса. В 2003 году снизили этот порог до 60%, в 2015 году - до 40%.

Теперь колбасные продукты должны содержать определенное количество жиров, белков, углеводов, но регламент не указывает, откуда можно брать это содержание. Не приходится удивляться, что нынешнюю колбасу и сосиски не едят даже домашние животные.

Та же самая проблема есть с молоком и хлебом. Как известно, недавно приняли регламент, по которому можно при изготовлении хлеба использовать пшеницу 5 класса. Раньше ею можно было кормить только скот. Так называемые либеральные регламенты негативно сказываются на здоровье граждан, подрывают авторитет государства. Честные фермеры лишаются рынка сбыта, поскольку им становится сложнее продать качественные продукты. Надо возвращаться к ранее действовавшим регламентам, обеспечивающим качественное продовольствие.

Кроме того, государство должно следить, чтобы продовольствие, изготовленное по высшим экологическим стандартам, имело определенный статус. Например, фермер, который не использует удобрение при производстве пшеницы, такой продукт мог бы пометить специальным ярлыком.

Спрос на органическую продукцию в мире растет, но у нас нет методов отделения "экологически чистой" от "обычной" продукции, хотя государство должно этим заниматься. Самый древний регламент подобного типа был принят в Баварии, где 500 лет назад было провозглашено, что настоящее пиво должно содержать только солод и воду, все остальное таковым не является. Это сильно работает и привело к развитию пищевой отрасли на этой территории. Фермер должен иметь возможность выбрать стратегию - двигаться в органическое земледелие, то есть производить небольшой объем продукции по высоким ценам, либо качественную продукцию, разработанную по современным технологиям, продавать по рыночным ценам.

Третий раздел - введение продовольственных карточек. Критики первых двух разделов говорят, что это приведет к удорожанию продуктов. Это не так. В цене продукта до крестьянина доходит лишь 25-35% доходов от установленной цены в магазине. При более четкой политике продукты на прилавке подорожают максимум на 2,5%. Фермер получит прибавку своих доходов, а потребитель может и не заметить удорожания, так как деятельность Центробанка или нефтяных компаний, повышение налогов влияет на конечную цену продуктов на прилавке в гораздо большей степени, чем элементы протекционизма.

Тем не менее незначительное удорожание может произойти, и чтобы компенсировать эти затраты для малоимущих граждан, нужно вводить продовольственные карточки, как в развитых странах. Об этом мы годами говорим, правительством такая идея поддерживается, но до ее реализации еще далеко.

Надо также применять элементы планирования в сельском хозяйстве, ввести реальные проекты, направленные на оживление отдельных подотраслей. Целые аграрные регионы опустели сегодня - Тверская, Ярославская, Костромская отрасль. Ранее там было развито производство льна, сегодня его выращивать не выгодно. Перерабатывающих отраслей нет, легкая промышленность не стимулирована.

Проект по развитию льняного производства важен для страны, но без всеобъемлющего, завязанного на науку, образование, технологии, транспорт, возродить льноводство не получится. Подобные проекты нужны в области мелиорации, производства овощей.

Надо налаживать понятное и эффективное распределение субсидий в отрасли. Пока это мутный, сложный процесс. Мы не можем получить данные о том, кто и сколько получил денег. Система не прозрачная и не мотивирует людей инвестировать в развитие сельского хозяйства. Мы с этим сталкиваемся и в сельхозмашиностроении. Да, мы добились роста благодаря программе 1432, которая работает, в отличие от других субсидий, по прозрачным принципам и ориентирована на конечного потребителя.

Эта простая мера, пользующаяся вниманием, привела к росту в отрасли, но мы не знаем, будут ли сельхозмашиностроители развиваться в следующем году, поскольку пока на эти цели деньги не выделены, мы не можем быть уверены на 100%, что средства поступят. Это маленький пример того, что у нас нечеткая, непредсказуемая система поддержки АПК.

Есть большой простор, чтобы наводить порядок. В четыре раза можно увеличить сегодня объем производства в сельском хозяйстве. Объективных препятствий к этому нет. Есть земля, люди, технологии, рынок, который надо заполнять, нужна только определенная воля со стороны правительства и грамотная политика. Все можно возродить на советский уровень и далеко его превзойти, став величайшей аграрной державой, какой страна была некогда.

Вопрос: Сегодня уровень рентабельности сельского хозяйства составляет 4,3%, и этот показатель не позволяет аграриям "откладывать" часть доходов на инвестиции в развитие своих хозяйств. Каким, на Ваш взгляд, должен быть оптимальный уровень рентабельности отрасли?

Константин Бабкин: Процентов 15-20 операционной рентабельности было бы неплохо, чтобы аграрии 10% от получаемых доходов могли направлять в инвестиции в модернизацию. То есть поддерживать себя на текущем уровне плюс 10-15% в развитие годового оборота - такие вложения могли бы обеспечить рост.

Как только люди поверят, что будет такая политика, государство будет заботиться о надежности их вложений, будет поддерживать работу их предприятий, пойдут инвестиции в сельское хозяйство.

Участник заседания Совета ТПП фермер Олег Сирота сказал, что может увеличить объем производства на своей сыроварне в 10 раз при условии, что ему дадут кредит. А его дадут, если будут верить, что санкции не отменят, и производство сыра останется рентабельным. Предсказуемость политики - важный элемент развития.

Вопрос: Как в целом оцениваете обсуждение проблем АПК? Какие предложения звучали, в чем "координируются" разные участники рынка? Что получили по итогам заседания?

Константин Бабкин: Были определенные поправки, что зерновые интервенции отменять не стоит, а надо их переформатировать. Конкретные предложения были по развитию отдельных подотраслей.

Общий результат важен такой: никто не сказал, что потенциала у российского АПК нет, что оценки по перспективам объема производства нереальные. Все верят в огромный потенциал рынка, аграрии поддерживают озвученные идеи. Будем дорабатывать аграрную программу на основании высказанных пожеланий, включим ее в часть общей экономической стратегии и будем стремиться реализовать это.

Вопрос: Есть ли какое-то видение, что планируется обсудить на следующем заседании Совета ТПП?

Константин Бабкин: Есть два варианта. Мы обсудим финансовую политику и деятельность Центробанка или систему госуправления, возвращение элемента планирования в экономическую политику, использование межотраслевых балансов. Строиться обсуждение будет вокруг того, как сделать экономическую политику более разумной и планомерной.