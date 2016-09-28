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Президент России поручил снизить уровень инфляции

19:55 28.09.2016
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент России Владимир Путин в ходе совещания по бюджетным вопросам поручил довести уровень инфляции до четырех процентов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что отечественная экономика постепенно преодолевает спад, но положительные тенденции остаются пока неустойчивыми.

«Подчеркну: нужно обеспечить такие макроэкономические условия, которые стимулируют рост национальной экономики и сохранение тенденций к снижению инфляции. В среднесрочной перспективе нужно выйти на уровень инфляции в 4%», -цитирует агентство главу государства.

Президент добавил, что кабмин заканчивает работу над проектом федерального бюджета и направит его в Госдуму до 1 ноября. Путин выразил надежду, что кабмину удастся наладить конструктивный диалог с новым составом Думы.

Согласно прогнозу МЭР, уровень инфляции в России будет поэтапно снижаться в течение ближайших нескольких лет. Так, в 2016-2019 годах он будет составлять от 5,8 до 4,1 процента.
 

Темы: Россия, Бюджетная политика в России, Инфляция и уровень жизни в России, Экономическая ситуация в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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28.09.2016, 21:40
Микс

Молодец! только напомню при Сталине цены снижались.
28.09.2016, 21:30
Инфляция стой!

Ать-два.
подпись: Гарант.
28.09.2016, 21:19
Европеец. Привет !!

ВВП у вас там уже совсем слывет за Всемогущего - Инфляция стой !! Раз - два !
Интересно со стороны наблюдать формирование культа Альфастерха.
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