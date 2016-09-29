"ОПЕК заморозила уровень добычи нефти — что дальше?"

Совершенно не факт, что соглашение окажется эффективным

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сумела выработать единую позицию — уровень добычи нефти предлагается заморозить.

Большая часть экспертов не верила, что картель достигнет договоренности — ведь все предыдущие попытки ограничить производство провалились.

Впрочем, совершенно не факт, что соглашение окажется эффективным, поскольку фундаментальные проблемы рынка остаются нерешенными.

Что случилось?

Члены ОПЕК (а это 13 стран, включая Саудовскую Аравию, Иран, Ирак и Венесуэлу) в рамках неформальной встречи в Алжире согласились заморозить добычу нефти на уровне 32,5 миллиона баррелей в день. Договоренность вступает в силу в ноябре.

Как поменялись цены на нефть?

Рынок отреагировал резким ростом котировок. После сообщения об успешном завершении встречи участников картеля нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на шесть процентов и достигла отметки 48,89 доллара за баррель. К 22:00 мск эталонный сорт стоил 48,58 доллара (на 5,3 процента больше, чем при завершении предыдущей торговой сессии).

Американская марка WTI подорожала также на пять процентов до 46,91 доллара за баррель.

Что означает заморозка?

Участники ОПЕК установили для себя уровень добычи нефти, выше которого прыгать не следует. Пока детали соглашения неизвестны. Самой интересной частью договора были бы ограничительные меры, какие-то санкции для нарушителей. Если же в тексте документа — только рекомендации и декларации о необходимости урезать добычу, то соглашение вряд ли будет эффективным.

Так или иначе, но ОПЕК по сути вернулась к старой практике квотирования производства. 4 декабря 2015 года организация отказалась от квот. Вернее, члены картеля решили выкачивать столько нефти, сколько можно — квота автоматически подстраивалась под текущий уровень добычи. К слову, тогда ОПЕК производила 31,5 миллиона баррелей в сутки.

Здесь же стоит упомянуть, как картель соблюдает собственные квоты. Он постоянно их нарушает. В мае 2016 года, к примеру, добыча внутри организации составила 32,44 миллиона бочек в день. Так как никаких наказаний не предусмотрено, все производят нефть, исходя из собственных интересов и не особо заботясь о благополучии других участников организации.

Венесуэла пострадала от падения цен на нефть сильнее всего — в Боливарианской Республике голод и дефицит. Паникующий министр энергетики Венесуэлы Эулохио дель Пино даже грозил обвалом котировок до 20 долларов за баррель, если соглашение о заморозке не будет подписано. Видимо, он сумел достучаться до своих коллег.

Россия тоже заморозит добычу?

Министр энергетики России Александр Новак приехал в Алжир. Но он не был приглашен на встречу картеля, что логично, так как РФ в ОПЕК не входит. Новак участвовал в Международном энергетическом форуме. В соответствии с рабочим графиком, чиновник покинул страну за несколько часов до объявления о заключении соглашения.

Впрочем, ОПЕК готова обратиться к остальным нефтедобывающим государствам с предложением заморозить добычу. Случится это после того, как в ноябре картель решит, какая страна-участница ОПЕК на сколько урежет производство.

Россия готова присоединиться к соглашению о заморозке. 22 сентября замминистра энергетики Кирилл Молодцов заявил, что Москва может не только заморозить добычу, но готова даже сократить ее на пять процентов. Руководители отечественных нефтяных компаний уже на это согласились, сообщил чиновник.

Мы спасены? Нефть снова по 100 долларов?

Реакция рынка после сообщений о достигнутых договоренностях носила скорее спекулятивный характер. Но даже взрывной рост котировок не помог Brent подняться выше психологической отметки в 50 долларов за баррель. Через час после объявления о соглашении нефть начала медленно дешеветь.

Настоящая реакция рынка будет видна в ноябре, когда ОПЕК приступит к реализации своего плана. Через месяц выяснится, серьезно ли настроен картель, или там снова устанавливают правила, которые можно игнорировать.

Ключевая проблема соглашения в том, что оно сохраняет фактический уровень добычи. При текущих объемах производства нефть стоила 45 долларов (плюс-минус доллар) — такова ее реальная цена с учетом сложившегося на сегодня баланса спроса и предложения. Значит, примерно столько она будет стоить и в ноябре, если не прилетит «черный лебедь», резко повысив мировую потребность в топливе.

В данный момент на рынок нефти оказывает влияние фундаментальный фактор — «черного золота» добывается много, покупателям не нужны такие объемы. Генсек ОПЕК в преддверии встречи картеля сообщил, что все мировые хранилища нефти переполнены, их запасы превышают три миллиарда баррелей.

Так что цены поднимутся только после того, как сократится производство или же повысится спрос. А подписанное в Алжире соглашение говорит лишь о заморозке добычи.

Россия же, несмотря на желание заморозить или сократить добычу, готовится к жизни при низких ценах на нефть. Глава Минфина Антон Силуанов еще до алжирской встречи говорил, что договор будет неэффективным. Более того, он даже может привести к падению котировок в будущем. Повышение цен снова подтолкнет нефтяные страны к наращиванию объемов производства, пояснил он.

«Есть вероятность роста добычи за счет сланцевой нефти, и тогда цены снова упадут», — добавил министр.

Кроме того, Минфин намерен изменить заложенную в бюджет-2016 стоимость нефти. Сейчас бюджет верстается с нефтью по 50 долларов за баррель. Планку планируется опустить до 40 долларов.

Одновременно с этим Банк России предлагает сменить экономический курс и отказаться от экспортной модели развития. Регулятор уверен, что она исчерпала себя уже несколько лет назад.