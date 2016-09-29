Самой популярной среди россиян формой кредита стали «займы до зарплаты»

Банк России планирует ввести ограничения по количеству микрокредитов в течение календарного года. Это коснется «займов до зарплаты» на сумму в 10-15 тысяч рублей. Любой желающий сможет по-прежнему получать деньги, но в ограниченном количестве.

Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал руководитель банковской секции ФинПотребСоюза Михаил Беляев.

«В целом эта политика достаточно полезна. Она действительно ограничит риски, потому что микрофинансовые организации, несмотря на свое название, на сегодняшний день имеют право выдавать кредиты до миллиона рублей в одни руки», — сообщил эксперт.

Банкир отметил, что у микрофинансовых организаций не существует повышенных процентов. Поэтому людидалеко не всегда понимают, в какую ситуацию они попали, как выплачивать кредиты в случае просрочки и до какой опасности это доведет в будущем.

«Я думаю, что по отношению к микрофинансовым организациям инициатива банка вполне применима и логична»,— добавил Беляев.

По данным Банка России, на микрозаймы сейчас приходится около 25% всех кредитов. В первой половине 2016 года россияне в общей сложности «одолжили до зарплаты» почти 16 миллиардов рублей.