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Самой популярной среди россиян формой кредита стали «займы до зарплаты»

15:22 29.09.2016
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Банк России планирует ввести ограничения по количеству микрокредитов в течение календарного года. Это коснется «займов до зарплаты» на сумму в 10-15 тысяч рублей. Любой желающий сможет по-прежнему получать деньги, но в ограниченном количестве.

Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал руководитель банковской секции ФинПотребСоюза Михаил Беляев.

«В целом эта политика достаточно полезна. Она действительно ограничит риски, потому что микрофинансовые организации, несмотря на свое название, на сегодняшний день имеют право выдавать кредиты до миллиона рублей в одни руки», — сообщил эксперт.

Банкир отметил, что у микрофинансовых организаций не существует повышенных процентов. Поэтому людидалеко не всегда понимают, в какую ситуацию они попали, как выплачивать кредиты в случае просрочки и до какой опасности это доведет в будущем.

«Я думаю, что по отношению к микрофинансовым организациям инициатива банка вполне применима и логична»,— добавил Беляев.

По данным Банка России, на микрозаймы сейчас приходится около 25% всех кредитов. В первой половине 2016 года россияне в общей сложности «одолжили до зарплаты» почти 16 миллиардов рублей.

Темы: Россия, Проблемы кредитов и кредитования в России
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Комментарии читателей
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29.09.2016, 19:59
adept

Для тоскующих по СССР жить от зарплаты до зарплаты - родное и привычное
29.09.2016, 19:45
!!

работать роботы должны.. и будут, а человек должен жить в своё удовольствие. Все так думают, только сказать стесняются.
29.09.2016, 19:41
Судя

по частоте твоих комментариев то твоя зарплата напрямую от них и зависит. Когда ты работать то успеваешь?.. доктор комментных наук!
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