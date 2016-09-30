Минфин спрогнозировал курс доллара в 2017-2019 годах

Минфин России заложил в проект федерального бюджета на 2017-2019 годы среднегодовой курс от 67 до 71 рубля за доллар. Об этом рассказал глава ведомства Антон Силуанов, передает «Интерфакс».

Он разъяснил, что Минфин исходит из курса 67,5 рубля за доллар в 2017 году, 68,7 рубля за доллар – в 2018-м и 71.1 рубля за доллар – в 2019-м. Кроме того, в проект бюджета на все три года закладывается цена нефти в 40 долларов за баррель.

В правительстве, в свою очередь, планируют заложить в трехлетний бюджет целевую инфляцию на уровне четырех процентов. В соответствии с этим будут модифицироваться все предложения по тарифам, рассказал агентству замглавы МЭР Николай Подгузов.

Эти планы не совпадают с ранее обнародованными прогнозами МЭР, которые и должны были лечь в основу бюджета. В частности, ведомство предполагало снижение среднегодового курса в течение трех лет с 65,5 до 64,4 рубля за доллар. Что касается инфляции, то ее уровень прогнозировался от 4,9% в 2017 году до 4,1% - в 2019-м.

