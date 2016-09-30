Глава «Уралвагонзавода» Сиенко показал президенту Азербайджана новую боевую технику

Особый интерес вызвал мобильный сервисный центр, не имеющий аналогов в мире

На проходящей в Азербайджане международной оборонной выставке ADEX-2016 руководитель «Уралвагонзавода» Олег Сиенко продемонстрировал главе республики Ильхаму Алиеву новые перспективные образцы продукции предприятия.

Особый интерес у участников и посетителей выставки вызвал мобильный сервисный центр, не имеющий аналогов в мире. Передовая разработка УВЗ позволяет полноценно обслуживать самые разные виды бронетехники, обладает высокой мобильностью, энергонезависимостью и короткими сроками подготовки к эксплуатации.

Возведение сервисного комплекса занимает всего три месяца, после чего он полностью готов к работе, рассказал Олег Сиенко посетившему павильон завода президенту Алиеву. Центр можно установить на любом типе местности. Наполнение сервисного центра варьируется, заказчик сам сможет выбрать наиболее оптимальный набор помещений и опций.

Глава Азербайджана в сопровождении главы «Уралвагонзавода» также осмотрел натурный образец модернизированного танка Т-72 с новой системой управления огнем и мобильный ветрогенератор, вырабатывающий энергию для сервисного центра. Благодаря прочной и жесткой конструкции это устройство может выдержать очень сильный ветер, а срок службы используемых в нем материалов достигает 100 лет.

Сам обслуживающий комплекс также неприхотлив к условиям развертывания и может быть размещен практически на любом типе местности. Его комплектация достаточно разнообразна и позволяет заказчикам самим выбрать необходимые именно для них опции. В частности, мобильный центр может быть использован для техобслуживания и ремонта новейших российских танков проекта «Армата».

Как напомнил Олег Сиенко, первая партия этих боевых машин уже отправляется в военные части российской армии. «Программа вооружения рассчитана до 2020 года, но сейчас рассматривается продление программы до 2025 года. Есть решение, согласно которому мы должны поставить более 2 000 единиц. Поэтому это только первая партия — 100 танков, которые мы начинаем поставлять Минобороны РФ, — сообщил Олег Сиенко. — Понятно, что это машина для профессиональной армии. Министерство обороны взяло курс на контрактную основу для военнослужащих, поэтому мы надеемся, что больше людей будут обучаться, и тогда поставки будут расширяться».

Ранее гендиректор «Уралвагонзавода» рассказывал, что «Армата» успешно проходит испытания по линии Минобороны. «Идут испытания, — отметил тогда Олег Сиенко. — У нас есть контракт. В соответствии с контрактом будем поставлять — порядка 100 единиц». На днях «Уралвагонзавод» и его руководство получили высокую профессиональную оценку — на проходившем в Москве XII Ежегодном форуме крупного бизнеса RAEX-600 «Кто создает экономику России» УВЗ не только занял одно из ведущих мест в представленном рейтинге, но и стал победителем в номинации «Технологическое лидерство».

Напомним, что на сегодняшний день RAEX-600 считается наиболее репрезентативным перечнем лидирующих компаний Российской Федерации. Методика его расчета ежегодно подтверждается ведущей глобальной аудиторской компанией PwC, а публикуемые результаты используются промышленными экспертами и рыночными аналитиками как в России, так и за рубежом.