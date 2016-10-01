Кудрин предложил заморозить социальную помощь для россиян

Глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин выдвинул очередную идею по экономии бюджетных денег: он предложил заморозить социальную помощь для россиян с доходами выше прожиточного минимума.

Ранее Кудрин предлагал отложить выполнение «майских указов» президента Путина, предусматривающих рост зарплаты бюджетникам.

Алексей Кудрин заявил, что нынешняя система оказания социальной помощи неэффективна и не избавляет страну от бедности, пишет Newsru.com со ссылкой на интервью Кудрина RNS .

«Нужно перераспределить ресурсы больше на нуждающихся, а целый ряд категорий, может быть, как минимум заморозить поддержку. Не отменять, а заморозить. Может, не индексировать, потому что у нас есть люди со средним доходом, уже выше прожиточного минимума, выше двух прожиточных минимумов, которые получают помощь, а мы должны ее в первую очередь направлять тем, кто имеет проблемы, получая меньше двух прожиточных минимумов», - предложил экс-министр финансов.

Он также подчеркнул: «Те, кто нуждаются должны получать больше. Мы сегодня имеем претензии к нынешней системе социальной помощи, она очень дорогая и неэффективная, она не ликвидирует нам те зоны бедности, которые нужно».

