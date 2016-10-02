Клячин «на рейде»?

Бывший руководитель компании «Нерль» продолжает вести рейдерскую атаку на земли ИКЕА?

ИКЕА обвинила Клячина в захвате земель?

Продолжается скандал, связанный с судебной тяжбой между российской «дочкой» шведско-нидерландского концерна ИКЕА (IKEA) и коллективным сельскохозяйственным предприятием (КСХП) «Химки» из-за 16 гектаров земли на Ленинградском шоссе, где располагается главный офис российского подразделения европейского мебельного ритейлера.

В конце апреля 2016 года Верховный суд России принял к рассмотрению жалобу компании ИКЕА на попытки отобрать у нее земельный участок в Химках около Ленинградского шоссе. Жалоба была передана в экономическую коллегию Верховного суда РФ.

«Мы удовлетворены решением суда и рассчитываем, что высшая судебная инстанция поставит наконец-то точку в многочисленных попытках рейдерского захвата собственности ИКЕА,- говорит адвокат ИКЕА.

Александр Клячин © РИА Новости, Валерий Левитин

Напомним, что уже несколько лет КСХП «Химки» пытается отсудить у ИКЕА 16 гектаров земли в Химках. Недавно химкинской полицией было заведено уголовное дело по факту якобы сфальсифицированных документов, по которым спорный участок был передан ИКЕА в 1993 году. А 14 апреля 2016 года в дочерней компании ИКЕА прошли обыски.

По данным СМИ, 25 мая 2016 года в Верховном суде состоялся очередной новый раунд затяжного спора шведской компании и «Химок» за участок земли в 16 га. Два часа судебных баталий завершились переносом заседания на 21 июня 2016 года.

По мнению экономистов, спор российских структур ИКЕА и КСХП «Химки» грозит перерасти в грандиозный международный скандал, который может всерьез испортить экономический имидж России на международной арене.

Все дело в том, что ОАО «КСХП «Химки»» контролируется структурами бизнесмена Александра Клячина , который ранее не раз фигурировал в крупных финансовых скандалах. Клячин является основателем Gleden Invest Group (в нее входят гостиничная сеть Azimut Hotels, девелоперская компания KR Properties и т. д.).

Именно структуры господина Клячина представители всемирно известного мебельного концерна обвиняют в рейдерстве. Казалось бы, российские силовики должны были прислушаться к мнению ИКЕА и «вплотную заняться» истинным хозяином КСХП «Химки», но вместо этого следователи начали «наезжать» на саму мебельную компанию.

Следователи на «побегушках» у «Химок»?

Как уже отмечалось выше, в апреле 2016 года силовики заподозрили «представителей IKEA» в якобы «махинациях с документами». Так, следователи заявили, что некие близкие к российскому представительству лица концерна ООО «ИКЕА Ханим Лтд» якобы использовали поддельные документы, чтобы заполучить подмосковную недвижимость.

После обнародования этой версии борцы с коррупцией заподозрили подмосковных следователей в тайной работе на Клячина. Более того, использование представителей силовых структур для «отжима» чужой собственности – это излюбленный прием рейдеров еще с «лихих 90-х»

Следствие считает, что мошенники подделали выписку из протокола заседания КСХП «Химки», которому ранее принадлежала «спорная» земля. Эта выписка была сделана 23 августа 1993 года. Именно тогда руководство предприятия якобы согласилось предоставить администрации Химкинского района земельный участок площадью более 16 га в районе 23-го км Ленинградского шоссе «для использования для государственных и общественных нужд».

Именно эта земля в дальнейшем досталась структурам ИКЕА, и именно эту землю сейчас пытается рейдерским способом захватить КСХП «Химки», которое контролирует Александр Клячин.

Кстати, блоггеры пишут, что еще во второй половине 2000-х КСХП «Химки» подверглось рейдерской атаке. В конечном итоге КСХП попало под контроль к господину Клячину. Конечно, следователи могли заинтересоваться, насколько легально КСХП «Химки» досталось господину Клячину.

Но силовики не спешат задавать ему эти вопросы. Интересно, почему так происходит? Неужели Клячин делает регулярные «заносы» следственным органам? Пожалуй, только этой версией можно объяснить, почему подмосковные следователи буквально «ополчились» на ИКЕА, но при этом якобы «не замечают» откровенных рейдерских действий хозяина КСХП «Химки».

Местные жители против Клячина

Кстати, жители Химок опасаются, что если землю отберут у ИКЕА, то на ней вместо офисов вырастет очередная высотная уплотнительная жилая застройка, от которой и так задыхается город.

По логике, силовики должны учитывать точку зрения местных жителей, которые не хотят, чтобы «спорная земля» досталась Клячину. Однако, пока что следователи продолжают «прессовать» структуры ИКЕА. Так что здесь появляется вполне законный вопрос: «Сколько Клячин мог заплатить правоохранительным органам за «наезд» на ИКЕА?»

История конфликта

Александр Клячин, которому приписывают хорошие связи с влиятельными чиновниками, не скупится на применение для атаки на структуры ИКЕА так называемого «административного ресурса». В начале он хотел «отжать» спорную землю с помощью принятия выгодных для него судебных решений.

К примеру, еще в декабре 2014 года были наложены обеспечительные меры на имущество «ИКЕА ханима» (одно из подразделений IKEA). Эти меры наложили, в том числе, на земельный участок в Химках площадью 16,4 га и на два расположенные на нем здания офисного комплекса «Химки бизнес парк» (около 40 000 кв. м). Данные меры были наложены по жалобе все того же КСХП «Химки», основным владельцем которого считается Александр Клячин.

Однако далеко не всегда Клячину сопутствует успех в судебных разбирательствах. Так в июне 2015 года Десятый арбитражный апелляционный суд эти обеспечительные меры отменил. Похоже, что на этот раз «судебное лобби» господина Клячина дало «осечку».

«Скажи мне, кто твой друг…»

Чтобы лучше понять, кем является Александр Клячин, стоит вспомнить, кто был его партнером по бизнесу. Как говорится, «скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты».

Так вот, если сейчас 95,42% акций ОАО КСХП «Химки» принадлежит «клячинскому» ООО УК «Химки», то еще в начале 2010 года 70% долей в УК принадлежало Александру Клячину, а 30% — скандально известному основателю Mirax Group Сергею Полонскому, который сейчас находится в СИЗО.

Полонского обвиняют в мошенничестве при строительстве жилого комплекса «Кутузовская миля». По данным следствия, бизнесмен собрал с дольщиков 5,2 миллиарда рублей. Из этой суммы 2,5 миллиарда рублей фирма Полонского передала на строительство «Кутузовской мили», а 3,2 миллиарда рублей похитила.

Ранее (еще до скандала с «Кутузовской милей» и с побегом основателя Mirax Group за границу) Клячин и Полонский планировали активно заниматься совместным бизнесом. Так, к примеру, в феврале 2010 года стороны намеревались создать на паритетных началах совместное предприятие, а в августе 2010 года Клячин и Полонский создали и зарегистрировали фирму «Совместное предприятие».

Однако затем бизнес Полонского начал разваливаться, он бежал из России, но был возвращен на Родину и заключен в СИЗО. Интересно, а когда в следственный изолятор «загремит» и Александр Клячин?

След Клячина в уголовном деле

Стоит отметить, что Александр Клячин мог попасть в СИЗО еще в те времена, когда он был гендиректором и совладельцем инвестиционной компании «Нерль». Эта «контора» фигурировала в целом ряде рейдерских захватов.

Кстати, еще в конце декабря 2007 года в отношении руководителей ЗАО «Нерль» было возбуждено уголовное дело . Компания обвинялась в получении незаконного преимущественного права выкупа 827 га земли ЗАО «Бужарово» в Истринском районе Подмосковья.

Однако в тот раз Александр Клячин сумел избежать «посадки». Поговаривают, что ему удалось «отмазаться» от тюрьмы при помощи неких «высокопоставленных силовиков». То есть уже на тот момент господина Клячина можно было заподозрить в коррупционной связи с представителями следственных органов.

Кстати, в конце концов, Александр Клячин избавился от «проблемных активов». Он весной 2008 года просто продал свои девелоперские проекты пулу арабских инвесторов - компании Al Salam Trading Ltd, зарегистрированной в Дубае (ОАЭ). Вместе с компанией были проданы более 20 девелоперских проектов в Москве и области, предусматривающих строительство более 1,5 млн кв. м офисных и жилых помещений.

Ходят слухи, что за продажей активов арабам стояло желание Клячина поскорее «скрыть» свою связь с рейдерскими захватами, так как в сделке с Al Salam Trading Ltd нынешний хозяин КСХП «Химки» выступал не как рейдер, а как добросовестный продавец.

Интересно, что в рейдерстве замешан не только сам господин Клячин, но и адвокаты КСХП «Химки» Наталья Весельницкая и ее падчерица Наталья Митусова, которые являются непосредственными подчиненными Клячина. В частности, эти адвокаты ранее «засветились» в рейдерском захвате химкинского завода «Стройдормаш» . Очевидно, что вся команда хозяина КСХП «Химки» связана с рейдерством. Впрочем, судя по репутации Клячина, тут нет ничего удивительного.

Захватчик «в особо крупных размерах»

Были на совести «Нерли», ранее руководимой Клячиным, и другие крупные рейдерские скандалы. В частности, речь идет о поглощении структурой Клячина строительного гиганта ЗАО «Моспромстрой» . В тот раз, кстати, дело дошло до вмешательства прокуратуры и ГУВД Москвы, а также до заведения уголовного дела, которое позже было выделено в отдельное производство по ст. 171 ч.2 УК РФ («незаконное предпринимательство»).

Как выяснилось, перед началом атаки некое «Межотраслевое консультационно-правовое бюро», за которым, по некоторым данным, стояла «Нерль», незаконно получило доступ к реестру акционеров ЗАО «Моспромстрой».

Затем рейдеры совершили несколько притворных сделок дарения ценных бумаг, после чего начали скупку акций. Но, к счастью, руководители «Моспромстроя» своевременно обратились в органы правопорядка, и захвата удалось избежать. Интересно, как на этот раз Александр Клячин избежал уголовной ответственности? Опять «откупился»?

Кстати, те же методы, которые применялись при атаке на ЗАО «Моспромстрой», затем были применены при поглощении НПО «Мосспецавтоматика». Неизвестные сначала звонили миноритарным акционерам с вопросами о положении дел на предприятии, о выплате дивидендов. Потом звонки конкретизировались – людям очень настойчиво предлагали продать за серьезные суммы принадлежащие им паи в производственном кооперативе НПО «Мосспецавтоматика».

Очевидно, что Александр Клячин в бытность главой «Нерли» был не особенно изобретателен в механизмах рейдерства. Он действовал «по старинке» - так, как это практиковалось еще в «лихих 90-х».

ЧОП при деле

Глупо думать, что Александр Клячин действовал один (то есть без опоры на какую-либо «около криминальную организацию»). Журналисты называют стратегическим партнером Клячина частное охранное предприятие (ЧОП) «Родон», чьи бойцы ранее были замечены в рейдерских атаках на крупные сибирские заводы.

Впрочем, Александр Клячин, по мнению экспертов, является даже более крутым рейдером, чем представители «Родона». Кроме описанных выше захватов господину Клячину журналисты приписывают рейдерское поглощение ткацкой фабрики «Красная Роза» и атаку на оборонный институт «Фазотрон-НИИР», который считается ведущим российским разработчиком и производителя радаров и радиолокационных систем управления.

Эхо 90-х

Также вспоминается эпизод, когда Клячин, возглавляя «Нерль», решил прибрать к своим рукам территорию совхоза «Анненский». Именно из-за этого актива у Клячина начался корпоративный конфликт с компанией «Вашъ финансовый попечитель» (ВФП), подконтрольной Василию Бойко.

Руководителю «ВФП» Василию Бойко в ходе сражений за земли в совхозе «Анненский» сломали руку. По версии Бойко, сотрудники «Нерли» нагрянули в совхоз им. Доватора и стали принуждать местных жителей продавать паи.

«Некоторых колхозников они ночью увозили за 30 км и ставили перед выбором: или они продают пай, или их бросают тут», - рассказывал Бойко.

«Потом похожая ситуация произошла в совхозе «Анненский», куда также наведались сотрудники ИК «Нерль» в сопровождении ЧОП «Родон». Сотрудники «Родона» перегородили дорогу в здание правления, где «ВФП» скупал паи и, буквально руками останавливали людей. В один момент началась стычка, в результате которой пострадал и я. Мне сломали руку и порезали пальцы», - сказал Бойко, добавив, что потом сотрудники «Нерли» обесточили здание правления.

Показания Василия Бойко не оставляют сомнений в том, что Александр Клячин действует, как в «лихие 90-ые». Похоже, что для хозяина КСХП «Химки» эпоха «бандитского беспредела» еще не закончилась.

Банкир для чиновников

Эксперты полагают, что все свои «грязные делишки» господин Клячин «проворачивал», используя свои связи в прежнем руководстве столицы.

Все дело в том, что ранее Александр Клячин являлся членом совета директоров «Московской управляющей финансовой компании», основной деятельностью которой было «финансовое оздоровление промышленных предприятий», а также «подготовка и реализация предложений по реформированию, перепрофилированию и перебазированию московских предприятий науки и промышленности». Во всяком случае, именно так сказано в распоряжении мэра г. Москвы от 20 ноября 1998 г. № 1172.

Кроме этого, ранее Клячин был председателем совета директоров КБ «Русский банк развития», одним из учредителей которого являлось ЗАО «Нерль». Поговаривают, что именно через этот банк проходили деньги ряда чиновников.

Также у хозяина КСХП «Химки», по слухам, имеются связи и в администрации Московской области, которую возглавляет губернатор Андрей Воробьев. Похоже, что, используя свои связи с чиновниками и с силовиками, Александр Клячин будет продолжать свою рейдерскую атаку на земли ИКЕА.

Однако международный скандал, который возник после начала судебной войны между КСХП «Химки» и ИКЕА, может больно ударить по господину Клячину. В частности, им могут заинтересоваться федеральные силовики, от которых у него «откупиться» уже не получится.

Так что, похоже, вскоре Клячин может разделить судьбу своего экс-партнера Полонского и даже оказаться с ним в одной камере. Видимо, что там (на нарах) хозяин КСХП «Химки» и завершит свою «рейдерскую карьеру».

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