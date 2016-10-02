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Белоруссия подняла тарифы за транзит российской нефти в полтора раза

11:00 2.10.2016
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Белоруссия с 11 октября в 1,5 раза повышает тарифы на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам госкомпаний «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба», пишет «Российская газета» со сылкой на постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии.

Трубопровод «Дружба» из России в Евросоюз в Белоруссии разделяется на две ветки. Северная на выходе из республики идет через Польшу в Германию (оператор - «Полоцктранснефть Дружба»), южная - через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию («Гомельтранснефть Дружба»).

Тариф за прокачку сырья по маршруту Невель (Великие Луки) - Полоцк - Высокое (с целью дальнейшего транзита) вырастет с 32,31 до 48,47 российского рубля за тонну нетто без учета НДС, на отрезке Унеча (Высокое) - Адамова Застава поднимется с 267,32 до 400,98 рубля, а на отрезке Унеча (Высокое) - Броды - со 114,82 до 172,23 рубля.

Последний раз белорусская сторона поднимала тарифы 1 февраля этого года. Тогда цены на прокачку нефти через проходящие по Белоруссии трубопроводы были повышены на 10 процентов.

Темы: Россия, Белоруссия, Строительство и эксплуатация газопроводов и нефтепроводов
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Комментарии читателей
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02.10.2016, 13:39
Алла

С какой стати белорусы свою трубу завернут на восток? Или ты читать не умеешь?
02.10.2016, 13:39
так

и никто не говорит почему в России растут цены на газ,почему в газодобывающей стране тарифы для населения не самые низкие,мягко говоря.Почему газ,когда он в недрах принадлежит народу,по закону,а как только он пробежал по трубе газпрома,к примеру,то вся его "народная принадлежность" исчезает?И не только газ,заметьте..
02.10.2016, 13:37
Крымчанин

"Братушки", типа фашистов болгар..."Надоело" нефть и газ брать за 15-20%%...Даже не знают, что такое рынов...Как аукнется, так и откликнется...Пусть ждут...Газ тырить пока не начали, нак бандеровцы, но..к этому готовы...
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