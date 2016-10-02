Белоруссия подняла тарифы за транзит российской нефти в полтора раза

Белоруссия с 11 октября в 1,5 раза повышает тарифы на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам госкомпаний «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба», пишет «Российская газета» со сылкой на постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии.

Трубопровод «Дружба» из России в Евросоюз в Белоруссии разделяется на две ветки. Северная на выходе из республики идет через Польшу в Германию (оператор - «Полоцктранснефть Дружба»), южная - через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию («Гомельтранснефть Дружба»).

Тариф за прокачку сырья по маршруту Невель (Великие Луки) - Полоцк - Высокое (с целью дальнейшего транзита) вырастет с 32,31 до 48,47 российского рубля за тонну нетто без учета НДС, на отрезке Унеча (Высокое) - Адамова Застава поднимется с 267,32 до 400,98 рубля, а на отрезке Унеча (Высокое) - Броды - со 114,82 до 172,23 рубля.

Последний раз белорусская сторона поднимала тарифы 1 февраля этого года. Тогда цены на прокачку нефти через проходящие по Белоруссии трубопроводы были повышены на 10 процентов.