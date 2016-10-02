«Транснефть» обвинила Белоруссию в нарушении договора по тарифам

Белоруссия повысила тарифы на транспортировку российской нефти по своей территории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление белорусского министерства антимонопольного регулирования и торговли. Российская компания «Транснефть» обвинила Минск в нарушении двусторонних договоренностей.

Согласно приложению к документу, транзит нефти по трубопроводу Унеча (Высокое)-Адамова Застава повышается с 267,32 до 400.98 российских рублей за тонну без учета НДС. Транспортировка нефти по маршруту Унеча (Высокое)-Броды будет обходиться России в 172,23 рубля (ранее 114,82 рубля), а по трубопроводу Невель (Великие Луки)- Полоцк – в 48,47 рубля (ранее 32,31 рубля) за тонну.

Постановление министерства должно вступит в силу через 10 дней.

Российская компания «Транснефть» считает действия белорусской стороны нарушением соглашения, заключенного правительствами двух стран, передает РИА Новости.

«В настоящее время российскую сторону по сути поставили в известность об односторонне принятом решении, нарушающем действующие договоренности — как положений межправительственного соглашения, так и согласованной методики (механизма) изменения тарифов», - сказал в интервью агентству советник глав компании Игорь Демин. Он добавил, что «Транснефть» уведомила об этом ФАС РФ.

В прошлый раз Белоруссия повышала тарифы на транспортировку российской нефти в феврале. Тогда они были увеличены на 10,4 процента.

В сентябре двум странам не удалось согласовать цену на поставки российского газа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил неудовольствие по этому поводу. Он также заявил, что Москва в связи с этим снизила поставки нефти, а Минск воспринимает это как давление и не намерен его терпеть.

