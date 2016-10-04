Япония и Китай делят российский Транссиб

Токио и Пекин начали конкуренцию за сухопутный путь из Азии в Европу

Транссибирская железная дорога может быть продлена до острова Хоккайдо, при этом скорость движения на материке от Владивостока до Казани может быть увеличена. С такими инициативами, как пишет японская газета Sankei Shimbun, выступили коммерческие компании Страны восходящего солнца. Если план будет реализован, он может составить конкуренцию китайскому проекту «Нового Шелкового пути».

Как пишет японское издание, новая дорога позволит развивать России и Японии совместный туризм, будет способствовать экономическому подъему российских регионов и культурному обмену двух стран, диверсификации российского народного хозяйства. Правда, сложно поверить, что ради туристов (которые могут отлично пользоваться воздушным транспортом) и экономического возрождения России японские компании готовы вложить многие миллиарды долларов.

Во-первых, продление Транссиба до Хоккайдо потребует очень больших вложений. Необходимо будет построить мост от материка на Сахалин протяженностью семь километров, а потом еще возвести мост или прорыть туннель через пролив Лаперуза, а это аж 47 километров. Для сравнения, строящийся мост в Крым будет иметь длину 19 км, и воспринимается как стройка века. Во-вторых, сделать дорогу от Казани до Владивостока скоростной тоже стоит немало.

Скорее всего, к таким вложениям японские компании готовы не из альтруистических соображений помощи нашей экономике и не ради интенсификации культурного обмена. Вероятнее всего, Япония желает выстроить собственный транспортный сухопутный коридор из Азии в Европу.

Но уже существует китайский проект «Нового Шелкового пути», в развитие инфраструктуры которого Поднебесная вложила десятки миллиардов долларов. Готова, кстати, вложить и в предлагаемую японцами инициативу увеличения скорости Транссиба.

Конечно, такие масштабные проекты не могут быть осуществимы без политической воли. С Китаем всё понятно. Он проводит самостоятельную политику, подкрепленную бурным экономическим развитием и военной мощью. Но вот Япония сильно зависит от США. На ее территории находятся американские военные базы, а сама Япония по итогам Второй мировой войны даже не может иметь собственную армию, только Силы самообороны.

В этом плане интересно последнее заявление японского премьера Синдзо Абэ, сделанное им на заседании парламента. По словам главы правительства, Россия и Япония давно бы пришли к компромиссу по поводу заключения мирного договора, если бы не вмешательство Соединенных Штатов. Зато сегодня, по мнению Синдзо Абэ, пришло время проводить самостоятельную политику в отношении России без оглядки на США.

Получается, что в Японии всерьез задумались над тем, что выгоднее: продолжать следовать политике Вашингтона или, несмотря на все риски, включиться в большой процесс евразийской интеграции.

— Пока рано делать далеко идущие выводы, — говорит заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов.

— Идея железнодорожной линии от Хоккайдо до Сахалина и далее на материк, которая бы соединила Японию с Европой, давно витает в воздухе и активно обсуждается. Идея появилась не сегодня, а лет 15 назад. Несколько раз ее поднимали на разных уровнях.

Но сейчас в политическом плане, на фоне потепления между Москвой и Токио, интенсивных встреч в верхах, создаются некоторые условия для реализации подобных проектов. На саммите во Владивостоке прозвучала мысль о развитии сотрудничества между Россией и Японией, в том числе в сфере развития инфраструктуры. Мысль о продлении Транссиба может обсуждаться, а в случае реализации даст, безусловно, импульс развитию отношений между двумя странами.

Если говорить про китайский проект «Шелкового пути», то он не противоречит японской задумке. Япония вполне нормально относится к экономическому сотрудничеству России и Китая. Единственное, что ее не радует, это военно-техническое сотрудничество Москвы и Пекина. Но что касается проектов для народного хозяйства, негатива не видно. В общем, никто не думает о конкуренции между Японией и Китаем за сотрудничество с Россией. Да и Китай активно сотрудничает с Японией.

Я думаю, что проект развития железных дорог в Евразии может стать международным, в нем будут участвовать Китай и Япония. Со стороны Японии будет понимание, если другие страны подключатся к нему.

— Готов ли Китай сотрудничать с Японией по проекту сухопутного торгового пути в Европу?

— Всё пока на уровне разговоров. На самом деле, я пока не слышал, что Китай окончательно определился с маршрутом «Шелкового пути». Обсуждается только вопрос использования Транссиба, но ничего конкретного пока нет.

Продление ветки до Хоккайдо обсуждалось много раз. Но есть ряд проблем технического и экономического порядка. Дальше разговоров дело не доходило. Если проект начнет реализовываться, то третьи страны будут привлекать.

— Как США могут отнестись к развитию российско-японских отношений?

— Я бы не стал преувеличивать роль Соединенных Штатов. Вашингтон довольно нервно относится к некоторым вещам, которые нарушают санкционный режим в отношении России. Не нравятся Штатам и символические жесты, которые рушат прозападную «коалицию».

С другой стороны, в Азиатско-Тихоокеансском регионе США не хотят изолировать Россию, портить отношения Москвы с государствами АТР. Это касается и российско-японских отношений. В США наблюдается некое молчаливое понимание, что отношения между Россией и Японией должны активно развиваться.

— У США, может, просто не хватает сил помешать России и Японии?

— У Вашингтона есть достаточные ресурсы, чтобы помешать России и Японии налаживать отношения, иметь интенсивные контакты. Но американцы этого не делают потому, что Восточная Азия сильно отличается от Европы. Штатам просто невыгодна конфронтация между Россией и Японией, между Россией и Южной Кореей, хоть Токио и Сеул это союзники Вашингтона.

В публичном пространстве американские политики высказывают недовольство развитием сотрудничества, но никаких конкретных мер предпринимать не будут. Потому что Соединенные Штаты не заинтересованы, чтобы Россия окончательно попала в объятия Китая. Вашингтону необходим определенный баланс в регионе. США нужно, чтобы мы имели отношения и с Японией.

В Евросоюзе все государства на официальном уровне едины против нас. Но в Азии, помимо Японии, есть Китай, который волнует Соединенные Штаты. Есть еще ядерная программа КНДР, проблему которой без России не решить. Есть дестабилизирующие моменты, связанные с территориальными спорами между странами этого региона. Ситуация может просто выйти из-под контроля, и тогда США ничего не смогут сделать. Россия играет стабилизирующую роль, и это выгодно американцам.

— Пока идея продления Транссиба больше похожа на фантастику, — считает, в свою очередь, заведующий сектором Японии ИМЭМО РАН Виталий Швыдко.

— Ведь помимо политической воли для осуществления проекта нужна и экономическая привлекательность. Но вполне возможно, что через 20 лет к этой идее вернутся. Пока просто говорят о том, что будет в случае заключения мирного договора. Но за проектом пока не стоят никакие конкретные финансы, люди, планы.

— Развитию отношений с Японией могут помешать Соединенные Штаты?

— Американский фактор в российско-японских отношениях, на мой взгляд, всё-таки вторичный. Да, есть попытки Вашингтона мешать нам. Введены санкции против некоторых компаний, которые могут играть роль в развитии сотрудничества с Японией. Нельзя сказать, что Синдзо Абэ абсолютно самостоятельный политик, на него Соединенные Штаты оказывают давление. Но всё-таки это вторичные факторы. Если у Москвы и Токио будет настоящая воля к компромиссу, влияние США будет нивелировано.

— Как к совместным российско-японским проектам может отнестись Китай?

— Вопрос неоднозначный. Если говорить про какие-то отдельные локальные проекты, Китай не будет возражать. То же самое касается и отношений Японии и Китая. На чисто коммерческой основе возможны любые инициативы, отдельные проекты могут осуществляться, но сложно представить, чтобы Пекин и Токио сблизились политически.

Если начнется политическое сближение Токио и Москвы, то Китай будет проявлять недовольство. Хотя и активных выражений этого недовольства не будет. Как известно, отношения Японии и Китая омрачены территориальными спорами, к этому подмешиваются страхи перед военной мощью Китая. Сотрудничество в оборонной сфере между Китаем и Россией тоже вызывает опасения в Токио.